В Казахстане взлетел прожиточный минимум

С начала лета казахстанцев ждёт новое испытание для бюджета: в июне 2025 года прожиточный минимум на душу населения (ПМ) вырос сразу на 5,6% по сравнению с маем и составил 58 655 тенге. В мае этот показатель был на уровне 55 561 тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

По информации Бюро национальной статистики, на продовольственные товары в ПМ приходится 55% (32 260 тенге), а на непродовольственные товары и услуги — 45% (26 395 тенге).

Почему прожиточный минимум подскочил в июне

Как правило, размер прожиточного минимума в Казахстане напрямую зависит от инфляции — рост цен на продукты и услуги неминуемо приводит к увеличению минимальной суммы для обеспечения базовых потребностей. Однако июньский скачок вызван не только инфляцией.

Существенную роль сыграло изменение в расчётах потребительской корзины. Летом в рацион казахстанцев вновь включили свежие овощи — помидоры и огурцы, которые исключаются зимой из-за сезонности. Это требование прописано в приказе Министерства национальной экономики РК, где установлены научно обоснованные нормы питания. Вернувшиеся в набор свежие овощи существенно повлияли на рост ПМ в летний период.

Где жить дороже всего: регионы с самым высоким прожиточным минимумом

В разных областях Казахстана минимальная сумма для жизни заметно отличается. Самый высокий ПМ зафиксирован в Мангистауской области — 67 593 тенге на человека в месяц. Следом идут:

Восточно-Казахстанская область — 63 559 тенге,

Астана — 63 087 тенге,

Алматинская область — 62 882 тенге,

Алматы — 60 993 тенге.

Эти регионы лидируют по уровню ПМ, что говорит о более высоких ценах на продукты и услуги по сравнению с другими областями.

Регионы с минимальным прожиточным минимумом

Самый низкий показатель зафиксирован в Кызылординской области — всего 51 546 тенге. Среди других регионов с относительно низким ПМ выделяются:

Актюбинская область — 53 372 тенге,

Атырауская область — 54 367 тенге,

Жамбылская область — 54 762 тенге,

Туркестанская область — 53 828 тенге,

Западно-Казахстанская область — 53 763 тенге.

Это означает, что в этих регионах цены на основные товары и услуги пока остаются ниже, чем в среднем по стране.

ПМ в остальных регионах Казахстана

В июне 2025 года прожиточный минимум составил:

в Абайской области — 59 623 тенге,

в Акмолинской — 59 598 тенге,

в Жетысу — 56 571 тенге,

в Карагандинской — 57 649 тенге,

в Костанайской — 55 532 тенге,

в Павлодарской — 56 307 тенге,

в Северо-Казахстанской — 59 277 тенге,

в Ұлытау — 59 873 тенге,

в Шымкенте — 56 235 тенге.

В среднем по Казахстану прожиточный минимум достиг 58 655 тенге.

Что значит прожиточный минимум для казахстанцев

Важно понимать, что прожиточный минимум не отражает комфортного уровня жизни. Он лишь показывает сумму, необходимую для самого базового набора питания, одежды и услуг, необходимых для выживания. Фактические расходы казахстанцев на еду и бытовые нужды значительно выше: по данным предыдущих исследований, граждане тратят на питание в несколько раз больше, чем предусмотрено прожиточным минимумом.