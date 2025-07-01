В Казахстане взлетел прожиточный минимум

С начала лета казахстанцев ждёт новое испытание для бюджета: в июне 2025 года прожиточный минимум на душу населения (ПМ) вырос сразу на 5,6% по сравнению с маем и составил 58 655 тенге. В мае этот показатель был на уровне 55 561 тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
По информации Бюро национальной статистики, на продовольственные товары в ПМ приходится 55% (32 260 тенге), а на непродовольственные товары и услуги — 45% (26 395 тенге).
Как правило, размер прожиточного минимума в Казахстане напрямую зависит от инфляции — рост цен на продукты и услуги неминуемо приводит к увеличению минимальной суммы для обеспечения базовых потребностей. Однако июньский скачок вызван не только инфляцией.
Существенную роль сыграло изменение в расчётах потребительской корзины. Летом в рацион казахстанцев вновь включили свежие овощи — помидоры и огурцы, которые исключаются зимой из-за сезонности. Это требование прописано в приказе Министерства национальной экономики РК, где установлены научно обоснованные нормы питания. Вернувшиеся в набор свежие овощи существенно повлияли на рост ПМ в летний период.
В разных областях Казахстана минимальная сумма для жизни заметно отличается. Самый высокий ПМ зафиксирован в Мангистауской области — 67 593 тенге на человека в месяц. Следом идут:
Восточно-Казахстанская область — 63 559 тенге,
Астана — 63 087 тенге,
Алматинская область — 62 882 тенге,
Алматы — 60 993 тенге.
Эти регионы лидируют по уровню ПМ, что говорит о более высоких ценах на продукты и услуги по сравнению с другими областями.
Самый низкий показатель зафиксирован в Кызылординской области — всего 51 546 тенге. Среди других регионов с относительно низким ПМ выделяются:
Актюбинская область — 53 372 тенге,
Атырауская область — 54 367 тенге,
Жамбылская область — 54 762 тенге,
Туркестанская область — 53 828 тенге,
Западно-Казахстанская область — 53 763 тенге.
Это означает, что в этих регионах цены на основные товары и услуги пока остаются ниже, чем в среднем по стране.
В июне 2025 года прожиточный минимум составил:
в Абайской области — 59 623 тенге,
в Акмолинской — 59 598 тенге,
в Жетысу — 56 571 тенге,
в Карагандинской — 57 649 тенге,
в Костанайской — 55 532 тенге,
в Павлодарской — 56 307 тенге,
в Северо-Казахстанской — 59 277 тенге,
в Ұлытау — 59 873 тенге,
в Шымкенте — 56 235 тенге.
В среднем по Казахстану прожиточный минимум достиг 58 655 тенге.
Важно понимать, что прожиточный минимум не отражает комфортного уровня жизни. Он лишь показывает сумму, необходимую для самого базового набора питания, одежды и услуг, необходимых для выживания. Фактические расходы казахстанцев на еду и бытовые нужды значительно выше: по данным предыдущих исследований, граждане тратят на питание в несколько раз больше, чем предусмотрено прожиточным минимумом.
Комментарии0 комментарий(ев)