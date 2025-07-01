Смертельная переписка: казахстанца приговорили к 15 годам за убийство бывшей жены

Жителя города Кульсары приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство бывшей жены. Причиной трагедии стала переписка, в ходе которой между экс-супругами произошел конфликт, сообщает Lada.kz со ссылкой на Halyqstan .

Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области

Конфликт перерос в убийство в поликлинике

Суд установил, что трагедия произошла 27 марта 2025 года в одной из поликлиник, где работала женщина. После ссоры в переписке мужчина вооружился складным ножом и пришел в медицинское учреждение. Там он зашел в рабочий кабинет бывшей супруги и напал на нее.

Сначала он ударил женщину по голове, а затем нанес несколько ножевых ранений в шею и грудную клетку. От полученных травм она скончалась на месте. У погибшей остались несовершеннолетние дети.

Судебное разбирательство и приговор

Дело рассматривал специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области. Суд квалифицировал действия обвиняемого по статье об убийстве, совершенном из хулиганских побуждений.

При вынесении приговора суд учел частичное признание вины и раскаяние мужчины, однако назначил ему суровое наказание — 15 лет лишения свободы.

Выплата морального ущерба семье погибшей

Кроме лишения свободы, суд постановил взыскать с подсудимого моральный ущерб в пользу семьи погибшей. Точная сумма компенсации не разглашается.