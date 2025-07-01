Без разрешений и справок: МВД Казахстана упростило правила покупки оружия

Министерство внутренних дел Казахстана утвердило новые правила оборота гражданского и служебного оружия. Согласно свежему приказу, для некоторых видов оружия теперь не требуется разрешение на приобретение — но только при выполнении определенных условий, сообщает Lada.kz.
Приказом МВД скорректированы правила оборота оружия и патронов к нему, действовавшие с 2019 года. В частности, новые требования касаются приобретения пневматического, сигнального и охолощенного оружия, а также перечня документов, которые необходимо предоставить при покупке.
Теперь граждане Казахстана смогут покупать без специального разрешения:
пневматическое оружие с дульной энергией до 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм;
сигнальное оружие.
Однако для этого нужно предоставить следующие справки:
об отсутствии судимости;
из центров психического здоровья (справки из психиатрического и наркологического диспансеров);
о прохождении программы подготовки по безопасному обращению с оружием.
Военнослужащие (за исключением резервистов), а также сотрудники спецорганов и правоохранительных органов (кроме работников противопожарной службы) могут приобретать указанное оружие без предоставления медицинских и иных справок. Им достаточно предъявить документы, подтверждающие статус.
Согласно новым правилам, устройства со слезоточивыми и раздражающими веществами (например, аэрозольные баллончики) разрешается продавать без получения специального разрешения. При этом обязательно проведение инструктажа покупателя с последующей подписью в журнале учета.
Приобрести охолощенное оружие смогут лишь:
обладатели лицензии на коллекционирование оружия;
юридические лица, перечисленные в законе «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия».
Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов с особыми званиями получили право на оформление разрешений на приобретение гражданского оружия без представления медицинских справок об отсутствии противопоказаний.
Приказом МВД также внесены изменения в порядок оказания государственных услуг, связанных с оборотом оружия и пиротехники. Все услуги переведены в электронный формат (частично автоматизированный), включая:
выдачу лицензий на торговлю, производство, коллекционирование оружия и пиротехники;
разрешения для стрельбищ, на приобретение, хранение, ношение, перевозку оружия;
выдачу заключений для ввоза и вывоза оружия;
оформление всех видов разрешений на работу с гражданской пиротехникой.
Важное изменение касается порядка подачи документов:
заявления теперь оформляются исключительно через портал «электронного правительства»;
ряд сведений (об уплате госпошлины, удостоверении личности, наличии лицензий, предыдущем опыте владения оружием и др.) автоматически подтягивается из государственных баз данных;
военнослужащие и сотрудники силовых ведомств освобождены от представления медицинских справок.
Для отдельных категорий — охотников, спортсменов, туристов и иностранных граждан — предусмотрены особые формы подтверждающих документов. В их числе:
электронные копии удостоверений;
справки от спортивных федераций;
ходатайства дипломатических представительств.
Также обновлен приказ МВД от 22 сентября 2020 года, в котором указан перечень разрешительных требований:
подтверждение отсутствия противопоказаний к владению оружием теперь оформляется по новой форме № 076/у, утвержденной Минздравом;
военнослужащие и силовики могут заменить эту справку служебным документом;
юридические лица, занимающиеся торговлей оружием, должны предоставлять внутренний допуск, заверенный подписью руководителя.
Приказ вступает в силу через 60 календарных дней после его первого официального опубликования — то есть с 1 августа 2025 года.
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