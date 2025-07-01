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01.07.2025, 11:07

Неутешительный прогноз: Нацбанк выступил с заявлением по курсу валют

Новости Казахстана 0 1 017

Национальный банк Казахстана (НБК) распространил традиционное информационное сообщение о состоянии валютного рынка за июнь. Согласно данным пресс-службы, по итогам месяца курс тенге снизился на 1,7% и составил 519,73 тенге за доллар, сообщает Lada.kz. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Снижение объемов торгов на бирже

В июне среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже сократился с 238 до 235 млн долларов. Общий объем операций на рынке за месяц достиг 4,7 млрд долларов.

Продажи валюты из Нацфонда для поддержки бюджета

В пресс-службе НБК сообщили, что в июне из Национального фонда было продано 800 млн долларов для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет. Доля таких продаж составила 17% от общего объема торгов или около 40 млн долларов в день. В июле прогнозируется продажа валюты в размере от 600 до 700 млн долларов для дальнейшего финансирования бюджета.

Операции зеркалирования и стерилизация ликвидности

В рамках операций зеркалирования в июне Национальным банком было стерилизовано 213 млрд тенге. В июле планируется продажа валюты в эквиваленте 290 млрд тенге для достижения аналогичных целей.

При этом Нацбанк подчеркивает, что при проведении операций с активами Национального фонда и реализации механизма зеркалирования он соблюдает принцип рыночного нейтралитета — то есть осуществляет регулярные и равномерные продажи валюты, избегая резких вмешательств. В июне валютных интервенций Национальным банком не проводилось.

Продажа валютной выручки квазигосударственными структурами

По итогам месяца объем продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в рамках нормы обязательной продажи составил около 322 млн долларов.

Покупка валюты для пенсионных активов

В целях сохранения валютной доли активов ЕНПФ на уровне не менее 40% Нацбанк в июне приобрел иностранную валюту на бирже на сумму 188 млн долларов, что составило примерно 4% от общего объема торгов. Пресс-служба уточнила, что в зависимости от ситуации на рынке в июле планируемый объем покупки валюты не превысит 100 млн долларов. Эти операции направлены на диверсификацию портфеля пенсионных активов и получение доходности в долгосрочной перспективе.

Прозрачность операций и прогнозы по курсу

Национальный банк заверил, что продолжит раскрывать полную информацию о своих операциях на валютном рынке для обеспечения транспарентности.

По оценке регулятора, в ближайшей перспективе курс тенге будет определяться ожиданиями участников рынка, графиком квартальных налоговых выплат, ситуацией на мировых рынках и изменениями в геополитической обстановке. При этом Нацбанк сохранит режим гибкого курсообразования, который позволяет избегать накапливания дисбалансов и обеспечивает защиту золотовалютных резервов страны.

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