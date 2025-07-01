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01.07.2025, 11:55

Испепеляющий июль в Казахстане: жара до +46 и грозы с градом

Новости Казахстана 0 768

Специалисты РГП «Казгидромет» опубликовали предварительный консультативный прогноз погодных условий на июль 2025 года. Согласно данным метеорологов, в течение месяца в Казахстане ожидается крайне переменчивая и нестабильная погода, сообщает Lada.kz. 

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Дожди, грозы и град по всей стране

По прогнозу, в большинстве регионов Казахстана в июле сохранятся осадки различной интенсивности, включая ливни и грозы. В некоторых районах ожидается град, сопровождающийся резким усилением ветра. Эти погодные явления будут повторяться в разные периоды месяца, создавая неблагоприятные условия для сельского хозяйства и отдыха на природе.

Южные регионы: экстремальная жара и пыльные бури

Особое внимание синоптики уделили югу страны, где прогнозируется сильная и очень сильная жара. В ряде районов воздух прогреется до +40…+46 градусов. Жители и гости этих регионов должны быть готовы к высокой пожарной опасности и вероятности пыльных бурь, которые ухудшат видимость и усложнят дорожную ситуацию.

Прогноз для западных областей

В Западно-Казахстанской области в начале июля на погоду будет влиять малоподвижный циклон. В это время дневная температура будет колебаться в пределах +18…+26 градусов. Ближе к концу первой декады температура повысится до +28…+33 градусов, установив по-летнему теплую, но не экстремальную погоду.

В Атырауской и Мангистауской областях в течение июля прогнозируется постепенное потепление. Если в начале месяца температура составит +25…+33 градуса, то к середине и концу месяца столбики термометров поднимутся до +30…+38 градусов.

Север и центр: колебания от жары к прохладе

Для северных и центральных регионов Казахстана характерна переменчивая погода. В начале июля температура может подняться до +25…+35 градусов, однако в дальнейшем вероятно резкое похолодание до +18…+23 градусов. Такие резкие перепады создадут сложные условия для людей с хроническими заболеваниями.

Восток: пик жары в начале месяца

На востоке страны максимальные значения температуры придутся на середину первой декады июля. В эти дни дневные температуры достигнут +30…+38 градусов, после чего возможен кратковременный спад жары.

Южные и юго-восточные регионы: абсолютный максимум температуры

С 1 по 5 июля на юге и юго-востоке республики ожидается аномально жаркая погода. Ночные температуры будут расти с +15…+22 градусов до +25…+30 градусов. Днем прогнозируются экстремальные значения: от +30…+39 градусов до рекордных +40…+46 градусов. Ослабление жары возможно лишь к концу первой декады месяца.

Вторая и третья декады: жара сохраняется

Во второй и третьей декадах июля в западных, южных, юго-восточных и центральных областях сохранятся дни с максимальной температурой воздуха до +33…+42 градусов, а на крайнем юге – до +46 градусов. В более прохладные дни температура будет опускаться до +23…+28 градусов, принося кратковременное облегчение.

Север и восток: переменчивые температуры

На севере и востоке страны ночные температуры будут варьироваться от +15…+23 градусов до +7…+12 градусов. Днем в самые жаркие дни воздух прогреется до +32…+39 градусов, но временами похолодает до +18…+23 градусов, что создаст резкие контрасты и сложности для метеозависимых людей.

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