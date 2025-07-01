В Казахстане арестован бывший вице-министр труда

Бывший первый вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана, а также экс-руководитель АО «Центр развития трудовых ресурсов» Акмади Сарбасов был задержан правоохранительными органами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Акмади Сарбасов. Фото: primeminister.kz

Министерство подтвердило задержание

В Минтруда отметили, что ведомство оказывает необходимое содействие следственным органам в рамках действующего законодательства. Вопросы, касающиеся деталей и хода расследования, находятся в исключительной компетенции уполномоченных органов.

«Министерство оказывает содействие следственным органам в установленном порядке. Все вопросы, касающиеся хода следствия, находятся в компетенции уполномоченных органов», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Отставка и прежняя должность

Акмади Сарбасов занимал пост первого вице-министра труда и соцзащиты с июня 2020 года и покинул его в апреле 2025 года в связи с переходом на другую работу.

Возможные причины задержания

По информации Telegram-канала Kozachkov offside, причиной задержания Сарбасова может быть его участие в схеме, связанной с незаконной передачей данных из государственных баз частной коммерческой организации. Сообщается, что АО «Центр развития трудовых ресурсов», структура Минтруда, передавало конфиденциальные сведения о гражданах Казахстана, включая информацию об их доходах и социальных выплатах, ТОО «Первое кредитное бюро» (ПКБ).

Подробности дела: взятки и утечка данных

Согласно публикации, за ускоренный доступ к персональной информации граждан ПКБ систематически выплачивало взятки. Следствие установило, что эти действия носили организованный характер и нанесли ущерб безопасности персональных данных казахстанцев.

Санкционированные аресты и фигуранты дела

Как сообщается, следственным судом были санкционированы аресты нескольких фигурантов дела. В их числе — руководитель ТОО «Первое кредитное бюро» Руслан Омаров, который обвиняется в даче взяток, а также экс-глава Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков. Под следствием оказались еще два бывших высокопоставленных чиновника, ранее занимавшие посты вице-министров.