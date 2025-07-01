Казахстанцев в России массово отключат от связи: сим-карты заблокируют без биометрии

С 1 июля 2025 года в России вступили в силу новые правила использования мобильной связи для иностранных граждан. Теперь все иностранцы обязаны пройти биометрическую регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС), чтобы сохранить право пользоваться сотовой связью. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития России, передает Lada.kz.

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Кто попадет под отключение

В Минцифры напомнили, что с начала 2025 года иностранцы могут заключать договоры с операторами связи только после регистрации в ЕБС. Кроме того, каждому иностранному гражданину разрешается оформить не более 10 сим-карт.

Иностранцы, заключившие договоры ранее, обязаны были пройти биометрическую регистрацию до 1 июля. В противном случае их сим-карты начнут отключать поэтапно.

Этапы отключения сим-карт

Ведомство разъяснило, что отключение будет проходить по следующей схеме:

Сразу будут отключены неактивные номера, по которым не было активности более трех месяцев.

Для активных номеров сначала ограничат доступ к международной и междугородней связи, а также снизят скорость мобильного интернета.

Через 30 дней после введения ограничений связь полностью прекратят, если абонент не переоформит договор по новым правилам.

В Минцифры подчеркнули, что пользователи могут переоформить договоры в течение месяца после введения ограничений, чтобы сохранить номер.

Более 2 миллионов иностранцев уже зарегистрировались

По данным министерства, свыше 2 миллионов иностранцев уже успели зарегистрироваться в ЕБС и оформить связь в соответствии с новыми требованиями. Отмечается, что некоторые банки предоставляют услугу «все в одном»: там можно получить СНИЛС, подтвердить учетную запись на «Госуслугах» и сдать биометрию за один визит.

Новые возможности для приезжающих в Россию

С 30 июня иностранные граждане, планирующие поездку в Россию, могут заранее подать заявление на въезд и зарегистрировать биометрию через приложение ruID. На российской границе для них будет создан цифровой профиль, который включает СНИЛС и учетную запись на «Госуслугах». После этого останется лишь один раз посетить банк для подтверждения данных. Повторная фото- и голосовая биометрия не потребуется.

Как сохранить связь тем, кто уже находится в России

Минцифры разъяснило порядок действий для иностранцев, которые уже находятся на территории России и хотят сохранить свои сим-карты:

Проверить количество оформленных на себя номеров. Для этого нужно воспользоваться разделом «Сим-карты» на портале «Госуслуги».

При необходимости расторгнуть договоры на лишние сим-карты, если их больше 10.

Обратиться в салон связи, чтобы подтвердить личность через биометрию в ЕБС по оставшимся номерам.

Почему ужесточили правила

В министерстве напомнили, что с 1 января 2025 года правила продажи сим-карт иностранцам стали более строгими. Для оформления договора связи иностранным гражданам нужно получить СНИЛС, зарегистрировать учетную запись на «Госуслугах», сдать биометрию и сообщить IMEI своего телефона. Эти меры направлены на борьбу с мошенничеством и незаконным оборотом «серых» сим-карт.