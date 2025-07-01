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01.07.2025, 13:57

Трагедия в Алматинской области: собаки растерзали 10-летнего мальчика

Новости Казахстана 0 899

В поселке Жалпаксай, расположенном неподалеку от Алматы, произошел шокирующий случай: 30 июня три собаки напали на 10-летнего мальчика, когда он играл в футбол с другими детьми, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр: Youtube
Кадр: Youtube

Дети пытались спастись, но один не успел

По словам жителей поселка, нападение произошло прямо на футбольном поле. Собаки каким-то образом прорвались на территорию, где играли дети. Большинство ребят смогли убежать, однако 10-летний Максим не успел. На него набросились три собаки — две овчарки и питбуль.

«Собаки долго не могли оттащить от ребенка. Ему оторвали ухо, сильно повредили ногу и искусали голову. Хозяева собак отказываются признавать свою вину», — рассказали местные жители.

Собаки выбежали из реабилитационного центра

По информации очевидцев, животные принадлежали реабилитационному центру, откуда они и выбежали на футбольное поле. Взрослые мужчины, которые находились поблизости, пытались отбить мальчика у собак. Сообщается, что одну из собак пришлось убить, чтобы остановить нападение.

Следствие начато, очевидцев допрашивают

В департаменте полиции Алматинской области подтвердили факт происшествия и сообщили о начале уголовного дела:

«По факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности зарегистрировано уголовное дело. Сейчас проводится досудебное расследование: опрашиваются свидетели и выполняется комплекс следственных действий для объективного выяснения всех обстоятельств», — отметили в пресс-службе ведомства.

Назначены необходимые экспертизы, по итогам которых будет принято окончательное процессуальное решение. Также в полиции подчеркнули, что действия должностных лиц реабилитационного центра будут оценены с точки зрения закона, и все виновные понесут ответственность.

Состояние пострадавшего ребенка

В управлении здравоохранения Алматинской области сообщили, что мальчик 2014 года рождения был доставлен в приемное отделение Карасайской районной больницы 30 июня в 17:02. Сначала ребенка поместили в реанимацию, а спустя несколько часов перевели в травматологическое отделение.

«На утро 1 июля состояние ребенка оценивается как средней тяжести из-за серьезных травм. Ему оказывается лечение в соответствии с медицинским протоколом», — добавили в ведомстве.

Внимание! Не рекомендуется смотреть слабонервным. 

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