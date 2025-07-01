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01.07.2025, 15:27

Где самая вкусная вода в Казахстане - ответ Министра

Новости Казахстана 0 579

Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов высказался о безопасности питьевой воды в стране. Свое мнение он озвучил на брифинге в Правительстве, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Вода из централизованного водоснабжения находится под контролем

Как подчеркнул министр, жители городов и сельских населенных пунктов, подключенных к централизованным системам водоснабжения, пользуются этой водой в повседневной жизни. При этом утверждать, что такая вода небезопасна, оснований нет — ее качество проверяется регулярно.

«Качество питьевой воды, поступающей в дома казахстанцев, контролируется ежечасно. Ответственность за это возложена на местные исполнительные органы. Дополнительно санитарные службы проводят регулярные замеры, чтобы обеспечить безопасность воды для населения», — отметил Нуржан Нуржигитов.

Министр лично пробует воду в регионах

Нуржан Нуржигитов добавил, что во время командировок в регионы он всегда пробует местную воду. Это позволяет ему не только контролировать ситуацию на местах, но и оценивать вкус воды в разных областях Казахстана.

«Когда бываю в регионах, стараюсь пить воду из местных источников. Люди часто интересуются, где самая вкусная вода в Казахстане. Чтобы ответить на этот вопрос, приходится пробовать воду везде», — рассказал министр.

Где в Казахстане самая вкусная вода?

Отвечая на вопрос журналистов о том, в каком регионе Казахстана самая вкусная питьевая вода, министр признался, что пока не может выделить конкретное место. Он пояснил, что еще не побывал во всех регионах страны и не везде успел оценить качество местной воды.

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