Студенты-призраки: казахстанцев выгнали из вуза Бишкека после проверки

В Кыргызском государственном университете имени И. Арабаева (КГУ) разгорелся громкий скандал: по итогам проверки были отчислены десятки иностранных студентов, включая 20 граждан Казахстана. Об этом 1 июля 2025 года сообщили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: wikipedia.org

Выявлены факты служебного подлога

Согласно официальному сообщению ГКНБ, комитет получил достоверные сведения о нарушениях, связанных с учебным процессом иностранных студентов в КГУ. Проверка показала, что некоторые учащиеся, официально зачисленные в вуз, фактически не находились на территории Кыргызстана и не посещали занятия, оставаясь за пределами страны.

В связи с выявленными нарушениями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 346 Уголовного кодекса Кыргызстана – «Служебный подлог».

Массовое отчисление иностранных студентов

В ходе следственно-оперативных мероприятий проведена комиссионная проверка, подтвердившая нарушения. В результате было принято решение об отчислении 59 иностранных студентов. Среди них:

30 граждан Узбекистана ,

20 граждан Казахстана ,

9 граждан России.

Отчисление студентов произведено на основании отсутствия фактического участия в образовательном процессе.

Следствие продолжается

В ГКНБ подчеркнули, что работа по установлению всех причастных к скандалу продолжается. В первую очередь следователи сосредоточены на выявлении преподавателей и сотрудников администрации КГУ, которые могли быть вовлечены в схему фиктивного обучения иностранных граждан.

Ведомство пообещало информировать общественность о ходе расследования по мере поступления новых данных.