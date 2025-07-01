С 12 июля квартиры — только по закону: Токаев запретил «серые» сделки в новостройках

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, который серьезно ужесточает правила долевого участия в жилищном строительстве. С 12 июля 2025 года в стране начнут действовать изменения, направленные на защиту покупателей квартир и домов от недобросовестных застройщиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: gov.kz

Запрещены неофициальные схемы и «честное слово»

С этого момента все сделки по покупке жилья в новостройках должны осуществляться исключительно в соответствии с требованиями закона «О долевом участии в жилищном строительстве». Другими словами, любые договоренности «на словах», через строительные кооперативы, товарищества, консорциумы или по схемам, не прописанным в законе, будут признаваться незаконными.

Важно: это правило распространяется не только на многоквартирные дома, но и на частные дома, если они возводятся в составе жилого комплекса.

Последствия для застройщиков и покупателей

В законе прямо указано: если застройщик попытается обойти установленные требования, его ждет ответственность в виде штрафов и расторжения договоров. Более того, сделки, заключенные с нарушением новых правил, будут считаться недействительными с юридической точки зрения.

Прямая цитата из закона:

«Застройщики обязаны работать в соответствии с законодательством. В противном случае сделки признаются недействительными, а договоры расторгаются».

«Серые» схемы больше не помогут

Ранее многие застройщики оформляли сделки через предварительные договоры, строительные подряды или соглашения с третьими лицами, чтобы обойти обязательства по долевому строительству. Однако с вступлением закона в силу подобные схемы больше не имеют юридической силы.

Если договор заключен в обход закона, он автоматически признается недействительным. Об этом прямо говорится в документе, подписанном президентом Казахстана.

Что должны знать покупатели жилья

Для всех, кто собирается приобрести квартиру или дом в строящемся комплексе после 12 июля 2025 года, важно помнить:

покупка жилья возможна только через официальную процедуру долевого участия;

нельзя соглашаться на предложения застройщиков обойти закон, даже если это кажется выгодным;

предварительные договоры или устные обещания не защищают ваши права и не дают никаких гарантий;

участие в неофициальных схемах может привести к потере денег и невозможности признания прав собственности.

Почему это важно

Принятые изменения направлены на защиту граждан от мошеннических схем и недобросовестных компаний, которые раньше вводили покупателей в заблуждение. Новый закон призван сделать рынок жилья более прозрачным, повысить ответственность застройщиков и снизить количество обманутых дольщиков.