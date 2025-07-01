Заторы на казахстанско-российской границе: МВД выступило с обращением

На границе Казахстана с Россией сохраняется скопление автомобилей. Пробки фиксируются сразу в трех областях страны, сообщили в Министерстве внутренних дел РК 1 июля 2025 года, сообщает Lada.kz.
Согласно официальной информации МВД, большие очереди образовались на следующих пограничных пунктах:
«Жайсан» — Актюбинская область;
«Жана жол» — Северо-Казахстанская область;
«Бокей хан» — Атырауская область.
На этих КПП несколько десятков большегрузных автомобилей и рейсовых автобусов ожидают своей очереди на пересечение границы и въезд в Российскую Федерацию.
Для поддержания порядка и минимизации рисков сотрудники полиции работают непосредственно на местах скопления транспорта. В сообщении МВД отмечается:
Патрульные экипажи и участковые инспекторы контролируют ситуацию;
Полицейские консультируют водителей и регулируют движение;
Водителям оказывается необходимая помощь в дороге.
Отмечается, что благодаря этим мерам удается обеспечивать общественный порядок даже при большом скоплении машин.
В остальных областях Казахстана ситуация на границе стабильная: пропускные пункты работают в обычном режиме, движение транспорта осуществляется без значительных задержек.
В связи с сохраняющимися заторами на отдельных КПП Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к водителям с призывом:
«Сохраняйте спокойствие, соблюдайте порядок и следуйте указаниям сотрудников полиции», — говорится в обращении МВД.
По информации ведомства, с 30 июня на ряде контрольно-пропускных пунктов, расположенных на границе с Россией, наблюдается интенсивное движение грузового транспорта, что и стало причиной образования пробок.
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