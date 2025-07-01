Щедрость за гранью: в Казахстане блогер оставил официантке миллион тенге чаевых

В Казахстане видео с официанткой, которая не смогла сдержать эмоций после получения чаевых в размере одного миллиона тенге, стремительно распространилось в социальных сетях и вызвало волну обсуждений среди пользователей Казнета, сообщает Lada.kz.

Кадр из видео

Неожиданный подарок от блогера

Автором столь щедрого поступка стал блогер по имени Бакытбай. Именно он выступил инициатором этой акции и запечатлел момент вручения чаевых на видео. Ролик он разместил на своей странице, после чего видео быстро набрало популярность и вызвало эмоциональный отклик у тысяч казахстанцев.

“Хотел подарить эмоции и вдохновить”

В комментариях к опубликованному видео Бакытбай пояснил, что его целью было не только удивить официантку, но и показать другим, что добрые дела имеют силу вдохновлять.

«Хотел подарить эмоции и показать, что добро возвращается», — отметил блогер в своем посте.

Искренние эмоции тронули пользователей

Кадры, на которых официантка расплакалась от счастья, получив такие крупные чаевые, растрогали не только ее саму, но и тысячи людей, посмотревших видео. Пользователи соцсетей оставляют комментарии с благодарностями за проявленную доброту и отмечают, что подобные поступки способны вселить надежду и мотивировать на хорошие дела.