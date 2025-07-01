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01.07.2025, 18:45

Щедрость за гранью: в Казахстане блогер оставил официантке миллион тенге чаевых

Новости Казахстана 0 8 835

В Казахстане видео с официанткой, которая не смогла сдержать эмоций после получения чаевых в размере одного миллиона тенге, стремительно распространилось в социальных сетях и вызвало волну обсуждений среди пользователей Казнета, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео
Кадр из видео

Неожиданный подарок от блогера

Автором столь щедрого поступка стал блогер по имени Бакытбай. Именно он выступил инициатором этой акции и запечатлел момент вручения чаевых на видео. Ролик он разместил на своей странице, после чего видео быстро набрало популярность и вызвало эмоциональный отклик у тысяч казахстанцев.

“Хотел подарить эмоции и вдохновить”

В комментариях к опубликованному видео Бакытбай пояснил, что его целью было не только удивить официантку, но и показать другим, что добрые дела имеют силу вдохновлять.

«Хотел подарить эмоции и показать, что добро возвращается», — отметил блогер в своем посте.

Искренние эмоции тронули пользователей

Кадры, на которых официантка расплакалась от счастья, получив такие крупные чаевые, растрогали не только ее саму, но и тысячи людей, посмотревших видео. Пользователи соцсетей оставляют комментарии с благодарностями за проявленную доброту и отмечают, что подобные поступки способны вселить надежду и мотивировать на хорошие дела.

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