С 10 июля пункт пропуска “Сырым” на границе с Россией приостанавливает пропуск легковых авто на время реконструкции

В Западно-Казахстанской области начинается масштабная реконструкция одного из крупнейших международных пунктов пропуска — "Сырым", сообщает Lada.kz со ссылкой на портал « Мой ГОРОД ».

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Когда и что изменится для автолюбителей

С 10 июля 2025 года пункт пропуска "Сырым", расположенный на границе Казахстана и России, будет закрыт для проезда легковых автомобилей. При этом грузовые автомобили смогут продолжать движение без ограничений.

Масштаб инвестиций и план работ

Исполняющий обязанности директора Западно-Казахстанского областного филиала АО «КазАвтоЖол» Мирлан Насипов уточнил, что на проект выделено 22 миллиарда тенге, из которых почти 10 миллиардов освоят уже в этом году. Подрядчик определен, подготовительные работы уже начались: на месте переносят кабины паспортного контроля, временные инженерные сети и защитные ограждения.

Что построят на новом комплексе

В рамках реконструкции планируется создать современную инфраструктуру, в том числе:

трехэтажное административное здание;

два досмотровых комплекса для контроля автомобилей и грузов;

расширение количества полос движения для транспорта с 6 до 12;

обустройство двух отдельных полос для грузовиков и крупногабаритного транспорта;

стоянку для автобусов, чтобы повысить комфорт пассажиров.

Почему решили не закрывать полностью

По словам Мирлана Насипова, изначально рассматривался вариант полного закрытия пункта пропуска на весь период реконструкции с завершением работ за 16 месяцев. Однако в ходе обсуждений было принято решение не прекращать функционирование поста полностью, чтобы не нарушать важные логистические маршруты и сохранить пропускной режим для грузового транспорта.

Как будет организовано движение транспорта

В период реконструкции движение будет организовано следующим образом: