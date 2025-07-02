18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.29
613.28
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.07.2025, 19:23

С 10 июля пункт пропуска “Сырым” на границе с Россией приостанавливает пропуск легковых авто на время реконструкции

Новости Казахстана 0 782

В Западно-Казахстанской области начинается масштабная реконструкция одного из крупнейших международных пунктов пропуска — "Сырым", сообщает Lada.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Когда и что изменится для автолюбителей

С 10 июля 2025 года пункт пропуска "Сырым", расположенный на границе Казахстана и России, будет закрыт для проезда легковых автомобилей. При этом грузовые автомобили смогут продолжать движение без ограничений.

Масштаб инвестиций и план работ

Исполняющий обязанности директора Западно-Казахстанского областного филиала АО «КазАвтоЖол» Мирлан Насипов уточнил, что на проект выделено 22 миллиарда тенге, из которых почти 10 миллиардов освоят уже в этом году. Подрядчик определен, подготовительные работы уже начались: на месте переносят кабины паспортного контроля, временные инженерные сети и защитные ограждения.

Что построят на новом комплексе

В рамках реконструкции планируется создать современную инфраструктуру, в том числе:

  • трехэтажное административное здание;

  • два досмотровых комплекса для контроля автомобилей и грузов;

  • расширение количества полос движения для транспорта с 6 до 12;

  • обустройство двух отдельных полос для грузовиков и крупногабаритного транспорта;

  • стоянку для автобусов, чтобы повысить комфорт пассажиров.

Почему решили не закрывать полностью

По словам Мирлана Насипова, изначально рассматривался вариант полного закрытия пункта пропуска на весь период реконструкции с завершением работ за 16 месяцев. Однако в ходе обсуждений было принято решение не прекращать функционирование поста полностью, чтобы не нарушать важные логистические маршруты и сохранить пропускной режим для грузового транспорта.

Как будет организовано движение транспорта

В период реконструкции движение будет организовано следующим образом:

  • Грузовые автомобили смогут пересекать границу через "Сырым" без ограничений.

  • Легковые автомобили будут перенаправлены на альтернативные пункты пропуска: "Таскала", "Шаган" и "Аксай", где водители смогут пересечь казахстанско-российскую границу.

0
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…