С 10 июля пункт пропуска “Сырым” на границе с Россией приостанавливает пропуск легковых авто на время реконструкции

В Западно-Казахстанской области начинается масштабная реконструкция одного из крупнейших международных пунктов пропуска — "Сырым", сообщает Lada.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».
С 10 июля 2025 года пункт пропуска "Сырым", расположенный на границе Казахстана и России, будет закрыт для проезда легковых автомобилей. При этом грузовые автомобили смогут продолжать движение без ограничений.
Исполняющий обязанности директора Западно-Казахстанского областного филиала АО «КазАвтоЖол» Мирлан Насипов уточнил, что на проект выделено 22 миллиарда тенге, из которых почти 10 миллиардов освоят уже в этом году. Подрядчик определен, подготовительные работы уже начались: на месте переносят кабины паспортного контроля, временные инженерные сети и защитные ограждения.
В рамках реконструкции планируется создать современную инфраструктуру, в том числе:
трехэтажное административное здание;
два досмотровых комплекса для контроля автомобилей и грузов;
расширение количества полос движения для транспорта с 6 до 12;
обустройство двух отдельных полос для грузовиков и крупногабаритного транспорта;
стоянку для автобусов, чтобы повысить комфорт пассажиров.
По словам Мирлана Насипова, изначально рассматривался вариант полного закрытия пункта пропуска на весь период реконструкции с завершением работ за 16 месяцев. Однако в ходе обсуждений было принято решение не прекращать функционирование поста полностью, чтобы не нарушать важные логистические маршруты и сохранить пропускной режим для грузового транспорта.
В период реконструкции движение будет организовано следующим образом:
Грузовые автомобили смогут пересекать границу через "Сырым" без ограничений.
Легковые автомобили будут перенаправлены на альтернативные пункты пропуска: "Таскала", "Шаган" и "Аксай", где водители смогут пересечь казахстанско-российскую границу.
Комментарии0 комментарий(ев)