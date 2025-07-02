Миннауки раскрыло важные подробности приема в вузы Казахстана: что нужно знать абитуриентам

Министерство науки и высшего образования Казахстана 1 июля 2025 года сообщило о начале приема заявлений на поступление в высшие учебные заведения страны на 2025-2026 учебный год. Важная для абитуриентов информация была опубликована на официальном сайте ведомства, сообщает Lada.kz.
Согласно разъяснениям министерства:
Прием заявлений на участие в конкурсе образовательных грантов, а также на поступление на платное обучение пройдет с 13 по 20 июля 2025 года.
Подать документы можно двумя способами:
онлайн через портал egov.kz,
или очно в центрах приема при университетах.
Для участия в конкурсе на грант и поступления на платное отделение установлены следующие минимальные пороговые баллы по результатам ЕНТ:
Право и педагогические науки — не менее 75 баллов;
Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) — не менее 70 баллов;
Для поступления в национальные университеты — не менее 65 баллов;
Для поступления в другие вузы страны — не менее 50 баллов;
Для Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации — не менее 50 баллов.
В ведомстве подчеркнули, что сами вузы могут устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе грантов и приеме на платное обучение.
Миннауки отметило ряд особенностей текущей приемной кампании:
Цифровизация процессов: продолжается реализация принципа «Цифрового университета», что позволяет автоматизировать большинство процедур и повышает прозрачность конкурсного отбора.
Дополнительные гранты: предусмотрено увеличение количества грантов по востребованным техническим и IT-специальностям, особенно для подготовки кадров в сфере цифровой экономики.
Квоты для сельских выпускников: абитуриенты, окончившие сельские школы, смогут воспользоваться предусмотренными квотами.
Социальная поддержка: предусмотрена выдача государственных и целевых грантов для абитуриентов из социально уязвимых категорий населения.
В своем обращении к выпускникам Министерство науки и высшего образования Казахстана призвало:
Активно использовать электронные сервисы для подачи заявлений;
Внимательно изучить правила приема, перечень необходимых документов и сроки подачи заявок.
Для получения более подробной информации абитуриентам рекомендовано обращаться к официальным сайтам МНВО РК и Национального центра тестирования.
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