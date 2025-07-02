Миннауки раскрыло важные подробности приема в вузы Казахстана: что нужно знать абитуриентам

Министерство науки и высшего образования Казахстана 1 июля 2025 года сообщило о начале приема заявлений на поступление в высшие учебные заведения страны на 2025-2026 учебный год. Важная для абитуриентов информация была опубликована на официальном сайте ведомства, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Сроки подачи заявлений

Согласно разъяснениям министерства:

Прием заявлений на участие в конкурсе образовательных грантов, а также на поступление на платное обучение пройдет с 13 по 20 июля 2025 года .

Подать документы можно двумя способами: онлайн через портал egov.kz, или очно в центрах приема при университетах.



Пороговые баллы ЕНТ для поступления

Для участия в конкурсе на грант и поступления на платное отделение установлены следующие минимальные пороговые баллы по результатам ЕНТ:

Право и педагогические науки — не менее 75 баллов;

Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) — не менее 70 баллов;

Для поступления в национальные университеты — не менее 65 баллов;

Для поступления в другие вузы страны — не менее 50 баллов;

Для Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации — не менее 50 баллов.

В ведомстве подчеркнули, что сами вузы могут устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе грантов и приеме на платное обучение.

Новшества приема в 2025 году

Миннауки отметило ряд особенностей текущей приемной кампании:

Цифровизация процессов : продолжается реализация принципа «Цифрового университета», что позволяет автоматизировать большинство процедур и повышает прозрачность конкурсного отбора.

Дополнительные гранты : предусмотрено увеличение количества грантов по востребованным техническим и IT-специальностям, особенно для подготовки кадров в сфере цифровой экономики.

Квоты для сельских выпускников : абитуриенты, окончившие сельские школы, смогут воспользоваться предусмотренными квотами.

Социальная поддержка: предусмотрена выдача государственных и целевых грантов для абитуриентов из социально уязвимых категорий населения.

Рекомендации министерства

В своем обращении к выпускникам Министерство науки и высшего образования Казахстана призвало:

Активно использовать электронные сервисы для подачи заявлений;

Внимательно изучить правила приема, перечень необходимых документов и сроки подачи заявок.

Для получения более подробной информации абитуриентам рекомендовано обращаться к официальным сайтам МНВО РК и Национального центра тестирования.