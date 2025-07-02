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02.07.2025, 06:40

Скандальный самоучитель: казахстанцев возмутили нелепые переводы казахских слов

Новости Казахстана 0 1 675

Видео и фотографии страниц самоучителя казахского языка, предназначенного для самостоятельного изучения, вызвали волну обсуждений и насмешек в социальных сетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на "31 канал".

Фото: uralskweek.kz
Фото: uralskweek.kz

Сомнительные переводы слов озадачили пользователей

Согласно описанию на маркетплейсе, книга предназначена для тех, кто хочет выучить казахский язык самостоятельно. Однако многие пользователи обратили внимание на странные переводы, например слово «Уәдішке», представленное как «водичка». Подобные примеры стали предметом шуток и обсуждений: некоторые не могли понять, серьёзно ли автор подошёл к составлению учебника.

В соцсетях появились комментарии в ироничном ключе:

  • «В принципе, я знаю казахский: Әгүршік – огурцы»

  • «Продолжаем выдумывать дальше. Поэтому и не можем выучить язык за 20 лет».

Филолог назвал пособие искажением языка

Филолог Изтай Бейсенбаев выступил с резкой критикой издания. По его словам, подобные заимствования и искажения опасны для культуры государственного языка:

«Я убежден, что это является искажением и даже своего рода издевательством над казахским языком. Люди, изучающие или проявляющие интерес к языку, рискуют принять эти искаженные формы за правильные и истинные. Раньше подобные слова могли использоваться в обиходе, но в современном мире я считаю это недопустимым», – заявил Бейсенбаев.

Лингвист увидел в скандале позитивный эффект

В то же время лингвист Владимир Романьков отметил, что громкий резонанс вокруг самоучителя свидетельствует о высоком интересе общества к казахскому языку:

«Я думаю, что цель автора – показать, что язык не монумент, а живая, разнородная структура с научным, литературным и разговорным стилем. Все это внимание к самоучителю говорит о том, что к государственному языку приковано большое внимание, и его действительно хотят изучать», – отметил эксперт.

Мнения пользователей разделились

Несмотря на шквал критики в соцсетях, под описанием книги на маркетплейсе можно найти и положительные отзывы. Некоторые покупатели пишут, что пособие помогает понять грамматику и даже учить новые слова. Однако журналисты обращают внимание: при таком спорном подходе к подаче материала остается неясным, идет ли это на пользу изучению языка или, напротив, только мешает.

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