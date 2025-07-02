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02.07.2025, 07:28

Побег из регионов: назван лидер по оттоку населения в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 143

Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), на 1 июня 2025 года в Казахстане проживало 20 370 672 человека. Это на 87,2 тысячи человек больше, чем в начале года. Основной вклад в рост населения внес естественный прирост — он составил 80 тысяч человек. Миграционный прирост был значительно скромнее — 7,2 тысячи человек, сообщает Lada.kz. 

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Где фиксируется наибольший прирост населения

В разрезе регионов наибольший рост численности населения зафиксирован в трёх крупнейших мегаполисах страны:

  • Астана — прирост 37 863 человека;

  • Алматы — прирост 22 874 человека;

  • Шымкент — прирост 18 132 человека.

Среди областей, если не учитывать города-миллионники, лидером по приросту стала Алматинская область, где население увеличилось на 15 533 человека.

Регионы с наибольшим оттоком населения

Наибольшее сокращение численности населения произошло в следующих областях:

  • Северо-Казахстанская область (СКО) — минус 3237 человек;

  • Туркестанская область — минус 3049 человек;

  • область Абай — минус 2768 человек.

В СКО отрицательную динамику обеспечили сразу два фактора — и естественный, и миграционный убыль. В Туркестанской и Абайской областях ситуация иная: естественный прирост там положительный, но массовая миграция «съедает» этот рост.

Туркестанская область: прирост есть, но людей уезжает больше

Туркестанская область показывает парадоксальные результаты: с одной стороны, регион стал лидером по естественному приросту населения в Казахстане — плюс 15 372 человека. С другой — именно оттуда уехало рекордное число жителей: 18 421 человек. В итоге чистый миграционный баланс для региона оказался отрицательным и составил минус 3049 человек.

Основное направление миграции — Астана

Большинство уезжающих из регионов казахстанцев направляются в столицу: в Астане за первые месяцы 2025 года миграционный прирост составил внушительные 29 606 человек.

Городское население растёт, сельское — сокращается

Согласно данным БНС, практически во всех регионах Казахстана наблюдается рост численности городского населения. Исключение составляют лишь три области — Павлодарская, Улытау и Жетысу, где фиксируется небольшое сокращение числа горожан.

В то же время сельское население сокращается в большинстве областей. Лишь в Кызылординской, Мангистауская, Атырауской и Алматинской областях число сельских жителей растёт.

Алматинская область лидирует по росту сельского населения

Особенно заметен рост сельского населения в Алматинской области — здесь число жителей сёл увеличилось на 13 107 человек, что в четыре раза больше, чем в трёх других регионах с положительной динамикой вместе взятых.

Туркестанская область — лидер по оттоку сельского населения

При этом именно в Туркестанской области зафиксирован максимальный отток сельских жителей — минус 5146 человек. Это подчёркивает масштабную миграцию населения из сельской местности региона.

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