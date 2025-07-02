Побег из регионов: назван лидер по оттоку населения в Казахстане

Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), на 1 июня 2025 года в Казахстане проживало 20 370 672 человека. Это на 87,2 тысячи человек больше, чем в начале года. Основной вклад в рост населения внес естественный прирост — он составил 80 тысяч человек. Миграционный прирост был значительно скромнее — 7,2 тысячи человек, сообщает Lada.kz.
В разрезе регионов наибольший рост численности населения зафиксирован в трёх крупнейших мегаполисах страны:
Астана — прирост 37 863 человека;
Алматы — прирост 22 874 человека;
Шымкент — прирост 18 132 человека.
Среди областей, если не учитывать города-миллионники, лидером по приросту стала Алматинская область, где население увеличилось на 15 533 человека.
Наибольшее сокращение численности населения произошло в следующих областях:
Северо-Казахстанская область (СКО) — минус 3237 человек;
Туркестанская область — минус 3049 человек;
область Абай — минус 2768 человек.
В СКО отрицательную динамику обеспечили сразу два фактора — и естественный, и миграционный убыль. В Туркестанской и Абайской областях ситуация иная: естественный прирост там положительный, но массовая миграция «съедает» этот рост.
Туркестанская область показывает парадоксальные результаты: с одной стороны, регион стал лидером по естественному приросту населения в Казахстане — плюс 15 372 человека. С другой — именно оттуда уехало рекордное число жителей: 18 421 человек. В итоге чистый миграционный баланс для региона оказался отрицательным и составил минус 3049 человек.
Большинство уезжающих из регионов казахстанцев направляются в столицу: в Астане за первые месяцы 2025 года миграционный прирост составил внушительные 29 606 человек.
Согласно данным БНС, практически во всех регионах Казахстана наблюдается рост численности городского населения. Исключение составляют лишь три области — Павлодарская, Улытау и Жетысу, где фиксируется небольшое сокращение числа горожан.
В то же время сельское население сокращается в большинстве областей. Лишь в Кызылординской, Мангистауская, Атырауской и Алматинской областях число сельских жителей растёт.
Особенно заметен рост сельского населения в Алматинской области — здесь число жителей сёл увеличилось на 13 107 человек, что в четыре раза больше, чем в трёх других регионах с положительной динамикой вместе взятых.
При этом именно в Туркестанской области зафиксирован максимальный отток сельских жителей — минус 5146 человек. Это подчёркивает масштабную миграцию населения из сельской местности региона.
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