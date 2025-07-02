18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.37
609.97
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.07.2025, 07:49

В Казахстане изменились правила расчета тарифа за холодную воду

Новости Казахстана 0 1 212

С 1 июля 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила начисления платы за холодную воду в многоквартирных домах, где отсутствуют индивидуальные счетчики. Теперь расчет будет производиться по более справедливой и прозрачной системе, чтобы потребители не переплачивали за «соседей», сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Новые нормы расчета: оплата по среднему потреблению аналогичных домов

Согласно приказу и. о. министра промышленности и строительства, расчеты для жителей без счетчиков будут основываться на среднесуточном объеме водопотребления в аналогичных многоквартирных домах. Для крупных и средних городов анализируют данные не менее чем по 20 домам, а для малых городов и сельских населенных пунктов – не менее 10% всего жилого фонда.

Цели изменений: справедливость и прозрачность начислений

Новые правила направлены на то, чтобы расчет платы за холодную воду отражал реальные потребности жильцов и исключал случаи, когда люди вынуждены платить за чужое потребление. Такой подход должен:

  • побуждать жильцов устанавливать индивидуальные счетчики воды;

  • обеспечивать прозрачность начислений и обоснованность платежей;

  • предотвращать несправедливую оплату за соседей.

Конец «тарифам с потолка»: расчет по фактическим показателям

Ранее начисления за холодную воду без счетчиков зачастую проводились по устаревшим или завышенным нормативам, не связанным с фактическим потреблением. Теперь расчет будет строиться на базе показаний общедомовых приборов учета, что позволит избежать необоснованно высоких счетов.

Возможность пересмотра норм при изменении потребления

Если в течение года будет выявлено, что потребление воды стабильно превышает установленные нормы, водоснабжающая организация обязана обратиться в местный акимат с предложением пересмотреть нормативы с учетом реальных данных. Это позволит гибко реагировать на изменения в потреблении и корректировать нормы в сторону большей точности.

Эксперты о перспективах: многое зависит от управляющих компаний

Специалисты портала ZHKH-INFO считают, что успех новой системы во многом будет зависеть от работы водоснабжающих организаций и управляющих компаний многоквартирных домов. Важно, чтобы новые правила действительно применялись на практике, а не оставались формальностью.

«Это очередной шаг к более точному, обоснованному и справедливому начислению коммунальных платежей. Однако на местах многое зависит от добросовестности водоснабжающих организаций и качества управления жилыми домами», — подчеркивается в публикации ZHKH-INFO.

2
2
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…