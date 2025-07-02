В Казахстане изменились правила расчета тарифа за холодную воду

С 1 июля 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила начисления платы за холодную воду в многоквартирных домах, где отсутствуют индивидуальные счетчики. Теперь расчет будет производиться по более справедливой и прозрачной системе, чтобы потребители не переплачивали за «соседей», сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Новые нормы расчета: оплата по среднему потреблению аналогичных домов

Согласно приказу и. о. министра промышленности и строительства, расчеты для жителей без счетчиков будут основываться на среднесуточном объеме водопотребления в аналогичных многоквартирных домах. Для крупных и средних городов анализируют данные не менее чем по 20 домам, а для малых городов и сельских населенных пунктов – не менее 10% всего жилого фонда.

Цели изменений: справедливость и прозрачность начислений

Новые правила направлены на то, чтобы расчет платы за холодную воду отражал реальные потребности жильцов и исключал случаи, когда люди вынуждены платить за чужое потребление. Такой подход должен:

побуждать жильцов устанавливать индивидуальные счетчики воды;

обеспечивать прозрачность начислений и обоснованность платежей;

предотвращать несправедливую оплату за соседей.

Конец «тарифам с потолка»: расчет по фактическим показателям

Ранее начисления за холодную воду без счетчиков зачастую проводились по устаревшим или завышенным нормативам, не связанным с фактическим потреблением. Теперь расчет будет строиться на базе показаний общедомовых приборов учета, что позволит избежать необоснованно высоких счетов.

Возможность пересмотра норм при изменении потребления

Если в течение года будет выявлено, что потребление воды стабильно превышает установленные нормы, водоснабжающая организация обязана обратиться в местный акимат с предложением пересмотреть нормативы с учетом реальных данных. Это позволит гибко реагировать на изменения в потреблении и корректировать нормы в сторону большей точности.

Эксперты о перспективах: многое зависит от управляющих компаний

Специалисты портала ZHKH-INFO считают, что успех новой системы во многом будет зависеть от работы водоснабжающих организаций и управляющих компаний многоквартирных домов. Важно, чтобы новые правила действительно применялись на практике, а не оставались формальностью.