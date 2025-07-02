Казахстан потребовал от западных компаний возврата контроля над газовым заводом

Власти Казахстана выдвинули требование к международным нефтегазовым гигантам Eni и Shell о передаче контроля над газоперерабатывающим заводом на Карачаганакском месторождении в пользу национальной компании «КазМунайГаз». Об этом сообщило издание Upstream , ссылаясь на свои источники в отрасли, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Global Look Press

Причины требований Казахстана

По данным издания, причиной столь решительных действий стало недовольство властей Казахстана темпами и качеством реализации проекта. В Астане сочли ход строительства неудовлетворительным и выразили желание взять управление в свои руки, чтобы ускорить процесс и повысить эффективность проекта.

Условия передачи и расходы иностранных инвесторов

Согласно источникам Upstream, Казахстан намерен как можно скорее получить не только права на управление, но и полное контрактное сопровождение газового завода. В то же время вопрос компенсации затрат иностранных компаний остается открытым: общие инвестиции Eni и Shell в подготовку проекта оцениваются примерно в 60 миллионов долларов. Теперь сторонам предстоит провести переговоры о возврате этих вложений и согласовании деталей передачи.

Предыстория: споры с иностранными компаниями

Это не первый конфликт Казахстана с западными партнерами по вопросам управления нефтегазовыми активами. В 2023 году правительство страны обвинило руководство ряда зарубежных нефтяных компаний, включая ExxonMobil и Shell, в неправомерном списании расходов на сумму около 16,5 миллиарда долларов при разработке крупнейших месторождений Кашаган и Карачаганак. Эти обвинения стали серьезным поводом для ужесточения контроля над деятельностью иностранных инвесторов в энергетическом секторе Казахстана.