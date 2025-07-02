Сенсационное признание: обнародована объяснительная военного, приказавшего ударить по самолету AZAL под Актау

Фото: REUTERS/Azamat Sarsenbayev

Анонимное письмо с сенсационными сведениями

По информации азербайджанского издания Minval, редакция получила анонимное письмо с материалами, касающимися гибели самолета AZAL при подлете к Грозному. В приложенных документах содержится объяснительная от имени капитана Дмитрия Паладичука. Хотя в тексте не указана марка самолета, дата происшествия совпадает с днем катастрофы Embraer E190 под Актау.

Объяснительная. Фото: Minval.az

«По существу заданных мне вопросов я, капитан Паладичук Дмитрий Сергеевич, могу пояснить следующее: я — командир БМ №274, начальник расчёта, нёс боевое дежурство по прикрытию г. Грозный с 24.12.24 по 25.12.24 года. В 05:40 25.12.24 г. поступила команда о переходе в готовность №1. В 05:48 я доложил о переходе в готовность №1 по средствам сотовой связи. На позиции сотовая связь неустойчивая, других устойчивых средств связи у меня не было. Были проложены провода оптоволоконные, но не подключены к терминалу, и не было цифрового телефона с наборным полем. В 08:11 станцией обнаружения целей была выявлена потенциальная цель, которую я взял на точное сопровождение МРЛС, о чём я доложил на ВКП 51-й дивизии. В 08:13 я доложил обновлённые координаты: α = 338 градусов, D = 7000 м, H = 490 м, V = 118 м/с, курсом на 230 градусов. Мне по телефону дали команду цель уничтожить. В оптику цель видна не была из-за очень густого тумана, о чём было доложено на ВКП. В 08 часов 13 минут 30 секунд я дал команду на поражение оператору. В 08 часов 13 минут 33 секунды ракета сошла с направляющей. В 08 часов 13 минут 47 секунд ЦВС БМ-72В6 выдал сообщение, что цель пропущена. В 08 часов 13 минут 48 секунд я дал команду на повторный обстрел. По данным МРЛС, первая ракета ушла, когда у цели были следующие координаты: α = 319 градусов, D = 7300 м, H = 697 м, V = 80 м/с. Пуск второй ракеты был произведён, когда у цели были следующие характеристики: α = 311 градусов, D = 8000 м, H = 1300 м, V = 120 м/с», — говорится в объяснительной.

Приказ уничтожить «неопознанную цель»

Согласно содержанию объяснительной, утром 25 декабря Паладичук заметил «потенциальную цель», которая была плохо различима из-за тумана. Военный передал координаты на командный пункт и получил приказ уничтожить объект. Он утверждает, что первый пуск ракеты оказался безрезультатным, после чего он распорядился повторить атаку.

Подлинность объяснительной и запись разговора

Азербайджанское издание The Insider сообщило, что обладает записью телефонного разговора с Дмитрием Паладичуком, в котором он подтвердил авторство объяснительной. В беседе Паладичук рассказал, что был вынужден написать объяснение «командующему армии» сразу после инцидента. Голос собеседника, как утверждает издание, совпадает с голосом на видео, где фиксируется момент отдачи приказа на открытие огня.

Знало ли командование, что цель — не дрон?

По данным журналистов, командование России было осведомлено о том, что в воздушном пространстве находился не беспилотник. Несмотря на это, было принято решение о применении оружия. Издание предполагает, что объяснительная могла быть передана Азербайджану в рамках совместного расследования обстоятельств трагедии.

Первая публикация имени военного

Хотя о версии с поражением пассажирского самолета средствами ПВО говорилось с первых дней после катастрофы, именно сейчас в открытом доступе впервые фигурирует имя военного, который, по имеющимся данным, отдал приказ об атаке. Это может стать важным элементом в установлении точной картины произошедшего и в дальнейших международных разбирательствах по делу о сбитом борте AZAL.