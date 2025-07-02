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02.07.2025, 11:13

Ад и паника на границе: тысячи застряли в пробке между Казахстаном и Россией

Новости Казахстана 0 1 029

На казахстанско-российской границе, в районе Оренбургской области, образовалась огромная пробка, которая не рассасывается уже несколько дней. Особенно сложная ситуация наблюдается вблизи населенного пункта Жайсан (Яйсан), сообщают очевидцы в социальных сетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на prufy.ru.

Пробка перед МАПП Жайсан со стороны Р. Казахстан, фото очевидца
Пробка перед МАПП Жайсан со стороны Р. Казахстан, фото очевидца

Тысячи автомобилей стоят сутками

По рассказам свидетелей, в пробке могут застрять тысячи легковых автомобилей. Люди жалуются, что ожидание занимает от 10 часов и более, что особенно тяжело для семей с маленькими детьми и пожилыми пассажирами.

«Это ужас, что там творится, простояли всю ночь, не спали со вчерашнего дня, проехали только сегодня домой. Работают в России только два окна, а машины часами стоят без движения», – рассказала Гуля С.

Другие очевидцы также описывают хаос на границе. По их словам, на некоторых участках количество легковых автомобилей в очереди достигает 600–1000 машин. При этом некоторые семьи с детьми всё же пропускают по отдельным коридорам, но не без конфликтов.

«Люди стоят сутки, двое. Только сейчас проехал. Благо, с детьми пропустили, но с криками и разборками. На самой границе работают оперативно, а пробка возникла из-за паники, охватившей граждан СНГ», – сообщил Мирас С.

Усиленный контроль и прежние проблемы

Часть комментаторов связывает нынешнюю ситуацию с ужесточением контроля на границах. Они отмечают, что подобные сложности на этом участке наблюдаются не первый год, особенно в летний сезон, когда поток туристов увеличивается многократно.

«Привыкайте, теперь контроль границ будет всё серьёзнее и серьёзнее. И вообще, скоро многие вещи запретят к вывозу», – считает Руслан М.

«Это происходит каждое лето. Такая ситуация годами повторяется, просто сейчас все обратили внимание. А впереди жара, и очереди станут еще больше», – объясняет Жанна А.

Люди надеются на улучшение ситуации

В соцсетях пользователи выражают поддержку тем, кто оказался в многокилометровой пробке, и желают поскорее пересечь границу без потерь времени и нервов.

«Сил вам и терпения», – пишет Айя Н.

«Очень надеюсь, что до 6 июля всё немного рассосется. Еду только на неделю и не хочу терять время на границе», – поделилась своими переживаниями Ирина Т.

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