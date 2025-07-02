Ад и паника на границе: тысячи застряли в пробке между Казахстаном и Россией

На казахстанско-российской границе, в районе Оренбургской области, образовалась огромная пробка, которая не рассасывается уже несколько дней. Особенно сложная ситуация наблюдается вблизи населенного пункта Жайсан (Яйсан), сообщают очевидцы в социальных сетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на prufy.ru.

Пробка перед МАПП Жайсан со стороны Р. Казахстан, фото очевидца

Тысячи автомобилей стоят сутками

По рассказам свидетелей, в пробке могут застрять тысячи легковых автомобилей. Люди жалуются, что ожидание занимает от 10 часов и более, что особенно тяжело для семей с маленькими детьми и пожилыми пассажирами.

«Это ужас, что там творится, простояли всю ночь, не спали со вчерашнего дня, проехали только сегодня домой. Работают в России только два окна, а машины часами стоят без движения», – рассказала Гуля С.

Другие очевидцы также описывают хаос на границе. По их словам, на некоторых участках количество легковых автомобилей в очереди достигает 600–1000 машин. При этом некоторые семьи с детьми всё же пропускают по отдельным коридорам, но не без конфликтов.

«Люди стоят сутки, двое. Только сейчас проехал. Благо, с детьми пропустили, но с криками и разборками. На самой границе работают оперативно, а пробка возникла из-за паники, охватившей граждан СНГ», – сообщил Мирас С.

Усиленный контроль и прежние проблемы

Часть комментаторов связывает нынешнюю ситуацию с ужесточением контроля на границах. Они отмечают, что подобные сложности на этом участке наблюдаются не первый год, особенно в летний сезон, когда поток туристов увеличивается многократно.

«Привыкайте, теперь контроль границ будет всё серьёзнее и серьёзнее. И вообще, скоро многие вещи запретят к вывозу», – считает Руслан М.

«Это происходит каждое лето. Такая ситуация годами повторяется, просто сейчас все обратили внимание. А впереди жара, и очереди станут еще больше», – объясняет Жанна А.

Люди надеются на улучшение ситуации

В соцсетях пользователи выражают поддержку тем, кто оказался в многокилометровой пробке, и желают поскорее пересечь границу без потерь времени и нервов.

«Сил вам и терпения», – пишет Айя Н.