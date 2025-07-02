Яндекс Qazaqstan перечислил 3 млрд тенге налогов и соцотчислений за таксистов с начала 2025 года

По итогам первых шести месяцев 2025 года на платформе Яндекс Такси в Казахстане официально зарегистрировано 85 000 водителей. Все они работают как индивидуальные предприниматели на специальном налоговом режиме с использованием мобильного приложения сервиса. Благодаря этому тысячи таксистов получили официальный статус и возможность вести деятельность в легальном поле, сообщает Lada.kz.

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Почти 3 миллиарда тенге поступило в бюджет за первое полугодие

За этот период Яндекс Qazaqstan перечислил почти 3 миллиарда тенге в качестве налогов и социальных отчислений за своих водителей. При этом количество таксистов, получивших статус социально защищенных граждан, выросло более чем вдвое с начала года. Это означает, что все больше водителей теперь имеют доступ к социальным гарантиям, включая пенсионные накопления, обязательное медицинское страхование и социальные выплаты.

Яндекс Такси взял на себя функции налогового агента для водителей

Как отметил руководитель Яндекс Такси в Казахстане Тайыр Байдуйсен, с сентября 2024 года компания официально выступает налоговым агентом для всех водителей-партнеров. Это освобождает самих исполнителей от необходимости самостоятельно рассчитывать и уплачивать подоходный налог, а также взносы на обязательное медицинское страхование, социальные и пенсионные отчисления.

«С сентября прошлого года Яндекс Такси берет на себя функции налогового агента. Это значит, что мы полностью освобождаем водителей от сложных расчетов по налогам и социальным взносам, делая это за них. Благодаря этому сейчас 85 тысяч водителей защищены социально и имеют право на медицинскую страховку, социальные выплаты и пенсию», — сообщил Тайыр Байдуйсен.

Компания активно участвует в легализации платформенной занятости

В 2024 году Яндекс Такси стал первой платформой в Казахстане, которая подключилась к пилотному проекту по легализации платформенной занятости. С 1 сентября 2024 года сервис официально начал автоматический расчет, удержание и перечисление налогов и социальных платежей за исполнителей. С тех пор компания направила в бюджет страны более 4,3 миллиарда тенге в виде налоговых поступлений и социальных отчислений.