18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.37
609.97
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.07.2025, 11:23

Яндекс Qazaqstan перечислил 3 млрд тенге налогов и соцотчислений за таксистов с начала 2025 года

Новости Казахстана 0 518

По итогам первых шести месяцев 2025 года на платформе Яндекс Такси в Казахстане официально зарегистрировано 85 000 водителей. Все они работают как индивидуальные предприниматели на специальном налоговом режиме с использованием мобильного приложения сервиса. Благодаря этому тысячи таксистов получили официальный статус и возможность вести деятельность в легальном поле, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр из YouTube
Фото: кадр из YouTube

Почти 3 миллиарда тенге поступило в бюджет за первое полугодие

За этот период Яндекс Qazaqstan перечислил почти 3 миллиарда тенге в качестве налогов и социальных отчислений за своих водителей. При этом количество таксистов, получивших статус социально защищенных граждан, выросло более чем вдвое с начала года. Это означает, что все больше водителей теперь имеют доступ к социальным гарантиям, включая пенсионные накопления, обязательное медицинское страхование и социальные выплаты.

Яндекс Такси взял на себя функции налогового агента для водителей

Как отметил руководитель Яндекс Такси в Казахстане Тайыр Байдуйсен, с сентября 2024 года компания официально выступает налоговым агентом для всех водителей-партнеров. Это освобождает самих исполнителей от необходимости самостоятельно рассчитывать и уплачивать подоходный налог, а также взносы на обязательное медицинское страхование, социальные и пенсионные отчисления.

«С сентября прошлого года Яндекс Такси берет на себя функции налогового агента. Это значит, что мы полностью освобождаем водителей от сложных расчетов по налогам и социальным взносам, делая это за них. Благодаря этому сейчас 85 тысяч водителей защищены социально и имеют право на медицинскую страховку, социальные выплаты и пенсию», — сообщил Тайыр Байдуйсен.

Компания активно участвует в легализации платформенной занятости

В 2024 году Яндекс Такси стал первой платформой в Казахстане, которая подключилась к пилотному проекту по легализации платформенной занятости. С 1 сентября 2024 года сервис официально начал автоматический расчет, удержание и перечисление налогов и социальных платежей за исполнителей. С тех пор компания направила в бюджет страны более 4,3 миллиарда тенге в виде налоговых поступлений и социальных отчислений.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…