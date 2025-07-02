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02.07.2025, 11:35

"Зло из России": казахстанцев арестовали на Бали за участие в международном наркосиндикате

Новости Казахстана 0 877

Власти Индонезии раскрыли подробности задержания двух граждан Казахстана, которых обвиняют в распространении наркотиков на популярном туристическом острове. Информацию о ходе расследования обнародовало Национальное агентство по борьбе с наркотиками Бали, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Bali Media.

Двое граждан Казахстана, идентифицированные как Г.Т. (28 лет) и И.М. (35 лет), были арестованы группой по борьбе с наркотиками Национального агентства по борьбе с наркотиками Бали (BNNP Bali)
Двое граждан Казахстана, идентифицированные как Г.Т. (28 лет) и И.М. (35 лет), были арестованы группой по борьбе с наркотиками Национального агентства по борьбе с наркотиками Бали (BNNP Bali)

Как началась операция полиции

Местные жители сообщили в полицию о подозрительных действиях иностранцев, которые вызывали беспокойство. После поступившего сигнала сотрудники правоохранительных органов организовали наблюдение за мужчинами. Полицейские заметили, как двое иностранцев остановились на обочине дороги: один что-то искал в траве, а второй в это время ожидал его на мотоцикле. Необычное поведение привлекло внимание патруля.

Задержание и находка наркотиков

Сотрудники полиции приняли решение немедленно задержать подозрительных иностранцев. При обыске у них было изъято 30 свертков с метамфетамином. Наркотики были расфасованы по пакетикам, что указывало на готовность к сбыту.

Казахстанцы оказались частью международного синдиката

В ходе расследования индонезийские правоохранители установили, что задержанные входят в международную наркосеть, связанной с Россией. По словам представителей полиции, оба казахстанца выполняли роль обычных распространителей в структуре преступной организации.

«Первоначальные результаты показывают, что оба иностранных гражданина действовали в качестве рядовых членов наркосиндиката, связанного с Россией, и пытались сбывать наркотики другим иностранцам на Бали», — сообщили в полиции.

Кто стоит за организацией наркосети

По данным следствия, наркосеть возглавляет человек, известный под псевдонимом EVIL (в переводе — «Зло»). Правоохранительные органы Индонезии объявили его в розыск, предполагая, что он координирует преступную деятельность из-за пределов страны.

«Согласно показаниям подозреваемых, наркотики предназначались для распространения в близлежащих районах под руководством человека, идентифицированного как EVIL. Сейчас его разыскивает наша команда», — рассказал глава Национального агентства по борьбе с наркотиками Бали Руди Ахмад.

Возможное наказание для задержанных

В настоящее время оба гражданина Казахстана находятся под стражей. Им предъявлены обвинения по статье о незаконном обороте наркотиков, предусматривающей максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

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