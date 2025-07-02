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02.07.2025, 12:51

Казахстанцу вручили 12 млн тенге в коробке возле супермаркета

Новости Казахстана 0 2 512

В Кокшетау жительница города стала жертвой изощренной мошеннической схемы, потеряв крупную сумму денег, сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, сообщает Lada.kz. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

«Сотрудник финансовой организации» предупредил об «опасности»

Как рассказала пострадавшая полицейским, 25 июня ей на мобильный телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником некой финансовой организации. Звонивший сообщил, что на ее имя якобы открыт подозрительный банковский счет, с которого уже переведены 1,5 миллиона тенге на финансирование террористической деятельности.

Мошенники предложили «спасти» сбережения через «декларирование»

Испуганной женщине аферисты объяснили, что для защиты ее денег необходимо «задекларировать» все имеющиеся наличные средства. Для этого они настояли, чтобы она упаковала деньги в подарочную коробку и передала курьеру. Мошенники уверяли, что так ее финансы будут «в безопасности».

Передача 12 миллионов тенге возле супермаркета

Доверившись мошенникам, женщина подготовила 12 миллионов тенге и передала коробку курьеру в районе одного из супермаркетов Кокшетау. После этого связь с «сотрудниками» оборвалась.

Начато расследование и предупреждение полиции

По факту происшествия начато досудебное расследование. В полиции напоминают гражданам: если кто-либо по телефону убеждает вас в «небезопасности» ваших денег и просит их передать или перевести для «защиты», это верный признак мошенничества.

«Помните: чем сложнее и убедительнее выглядит легенда, тем выше вероятность того, что перед вами мошенники», — подчеркнули в ДП Акмолинской области.

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