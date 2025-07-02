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02.07.2025, 13:06

Токаев потребовал жестко пресечь потоки нелегалов в страну

Новости Казахстана 0 551

В Акорде под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности Республики Казахстан. Как сообщает пресс-служба Акорды, ключевой темой встречи стали вопросы внутренней и внешней миграции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Обсудили основные тенденции и вызовы

Участники заседания рассмотрели актуальные тенденции миграционных процессов, в том числе влияние внешнеполитических факторов на перемещение населения. Были заслушаны доклады заместителя премьер-министра Ермека Кошербаева, а также министров внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, труда и социальной защиты населения.

Учет демографических прогнозов и мотивов мигрантов

Президент Казахстана подчеркнул, что при разработке и реализации миграционной политики необходимо учитывать демографические прогнозы, геополитические риски и причины, по которым люди покидают свои страны или переезжают в Казахстан. Глава государства призвал госорганы действовать с учетом этих факторов, чтобы эффективно регулировать миграционные потоки.

Усиление контроля за незаконной миграцией

Касым-Жомарт Токаев сделал акцент на важности предотвращения незаконного пребывания иностранцев в стране. Он поручил Совету безопасности и профильным министерствам усилить контроль на всех этапах — от пересечения границы до нахождения мигрантов на территории Казахстана. Глава государства отметил, что борьба с нелегальной миграцией является важным элементом обеспечения безопасности государства.

Повышение человеческого капитала как приоритет

Президент подчеркнул необходимость стимулирования роста человеческого капитала в стране. По его словам, важно не только регулировать миграционные потоки, но и создавать условия для того, чтобы граждане Казахстана и законные мигранты могли развиваться и вносить вклад в экономику республики.

Конкретные поручения госорганам

В завершение заседания Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений правительству и госорганам. В частности, он распорядился пересмотреть функционал государственных органов, ответственных за миграцию, а также усилить интеграцию всех информационных систем, чтобы повысить эффективность учета и контроля миграционных процессов.

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