Шокирующая сумма: казахстанцу насчитали штрафов на 220 миллионов тенге за нарушение ПДД

В столице Казахстана полицейские задержали водителя, установившего антирекорд по сумме неуплаченных административных штрафов. Общая задолженность автовладельца превысила 220 миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники специализированного батальона патрульной полиции провели рейд, направленный на выявление злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения. В ходе операции был остановлен автомобиль марки Tank. За рулем находился 40-летний житель Астаны, который, по данным полиции, является сотрудником компании — владельца машины.
Как выяснилось, мужчина систематически нарушал правила дорожного движения и не реагировал на вынесенные постановления о штрафах. В пресс-службе столичной полиции отметили, что за ним числятся десятки неисполненных штрафов, что в итоге привело к астрономической сумме задолженности.
С целью обеспечения исполнения решения о взыскании долгов автомобиль был отправлен на специализированную коммунальную стоянку. По информации Департамента полиции, в отношении водителя начато исполнительное производство — делом занимаются частные судебные исполнители.
В полиции подчеркнули, что в отношении нарушителя будут приняты все предусмотренные законом меры, включая взыскание долгов. Ведомство напомнило, что игнорирование постановлений об уплате штрафов не освобождает от ответственности и может повлечь за собой серьезные последствия.
В завершение представители департамента полиции напомнили всем участникам дорожного движения о важности своевременной уплаты штрафов и неукоснительного соблюдения ПДД. Это не только позволяет избежать проблем с законом, но и способствует безопасности на дорогах.
«Уклонение от уплаты административных штрафов не освобождает от ответственности. Водителям настоятельно рекомендуется вовремя оплачивать штрафы и строго соблюдать правила дорожного движения», — подчеркнули в пресс-службе ДП Астаны.
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