Шокирующая сумма: казахстанцу насчитали штрафов на 220 миллионов тенге за нарушение ПДД

В столице Казахстана полицейские задержали водителя, установившего антирекорд по сумме неуплаченных административных штрафов. Общая задолженность автовладельца превысила 220 миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

Задержание нарушителя с многомиллионной задолженностью

Сотрудники специализированного батальона патрульной полиции провели рейд, направленный на выявление злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения. В ходе операции был остановлен автомобиль марки Tank. За рулем находился 40-летний житель Астаны, который, по данным полиции, является сотрудником компании — владельца машины.

Десятки проигнорированных постановлений

Как выяснилось, мужчина систематически нарушал правила дорожного движения и не реагировал на вынесенные постановления о штрафах. В пресс-службе столичной полиции отметили, что за ним числятся десятки неисполненных штрафов, что в итоге привело к астрономической сумме задолженности.

Машина отправлена на штрафстоянку

С целью обеспечения исполнения решения о взыскании долгов автомобиль был отправлен на специализированную коммунальную стоянку. По информации Департамента полиции, в отношении водителя начато исполнительное производство — делом занимаются частные судебные исполнители.

Водителю грозят жесткие меры

В полиции подчеркнули, что в отношении нарушителя будут приняты все предусмотренные законом меры, включая взыскание долгов. Ведомство напомнило, что игнорирование постановлений об уплате штрафов не освобождает от ответственности и может повлечь за собой серьезные последствия.

Призыв к соблюдению правил дорожного движения

В завершение представители департамента полиции напомнили всем участникам дорожного движения о важности своевременной уплаты штрафов и неукоснительного соблюдения ПДД. Это не только позволяет избежать проблем с законом, но и способствует безопасности на дорогах.