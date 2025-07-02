Срочное заявление Генпрокуратуры Азербайджана о сбитом Россией самолете AZAL под Актау

Генеральная прокуратура Азербайджана начала проверку сведений о возможном причастии Министерства обороны России к сбитию пассажирского самолета AZAL, сообщает Lada.kz со ссылкой на Oxu.Az.

© Фото : МЧС Республики Казахстан

Проверка источников и достоверности данных

По словам Авазова, любая информация о происшествиях, которая распространяется в СМИ, подлежит обязательной проверке. В рамках этой процедуры следствие выясняет, из каких источников и на каком основании распространились сообщения об инциденте. В том числе проводится анализ утверждений о том, что именно российское военное ведомство могло отдать приказ на поражение самолета.

«Любая информация в СМИ проверяется и предоставляется следствию. Источники и основания распространения также подлежат расследованию. Утверждение о данном инциденте проверяется в установленном порядке», — заявил представитель Генпрокуратуры.

Аудиозапись капитана российской ПВО

Накануне в сети появилась аудиозапись, на которой якобы капитан российского подразделения ПВО Дмитрий Паладичук утверждает, что приказ на открытие огня по лайнеру поступил от Министерства обороны России. Эта запись вызвала широкий резонанс и стала основанием для углубленной проверки.

Хронология катастрофы рейса Баку — Грозный

Самолет авиакомпании AZAL выполнял рейс J2-8243 по маршруту Баку — Грозный 25 декабря 2024 года. Воздушное судно потерпело крушение в районе города Актау (Казахстан). На борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров были граждане Азербайджана (37 человек), России (16), Казахстана (6) и Кыргызстана (3).

В результате катастрофы погибли 38 человек, включая трех членов экипажа и обоих пилотов. Выжить удалось 29 пассажирам.

Звание национальных героев для погибших членов экипажа

29 декабря 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о присвоении звания Национального героя Азербайджана погибшим членам экипажа. Высшей государственной награды посмертно удостоены:

Кшнякин Игорь Иванович,

Кальянинов Александр Георгиевич,

Алиева Хёкюме Джалил гызы.

Расследование причин трагедии

7 января 2025 года Центр расследования авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку данных с бортовых самописцев разбившегося самолета. Результаты были переданы Казахстану для анализа и включения в материалы расследования.

4 февраля Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о катастрофе. В документе представлена подробная хронология событий и фотографии поврежденного самолета, что помогло сформировать первую версию произошедшего.