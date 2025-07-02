В Казахстане ужесточили правила установки газового оборудования: новые правила для водителей

В Казахстане ужесточены требования к установке газобаллонного оборудования (ГБО) на автомобили. Теперь монтировать газовые баллоны разрешено исключительно на специализированных станциях техобслуживания, которые прошли официальную аккредитацию. Новые правила введены в ответ на серию ЧП с самодельными установками ГБО, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: kolesa.kz

Почему власти ужесточили контроль

В Министерстве транспорта РК отмечают, что бесконтрольная установка газовых баллонов создает серьезную угрозу для жизни и здоровья как водителей, так и окружающих. Случаи, когда водители самостоятельно монтировали оборудование в гаражах без надлежащих проверок, нередко заканчивались трагедиями — из-за взрывов автомобилей.

«С этого года установкой газового оборудования смогут заниматься только сертифицированные сервисы, имеющие документ по стандарту СТ РК 3.55. Этот стандарт регулирует, кто и каким образом имеет право устанавливать ГБО, каким требованиям должно соответствовать оборудование и какие проверки необходимо проводить», — пояснили в Минтрансе РК.

Что теперь запрещено и что изменится для водителей

Согласно новым требованиям:

Установка ГБО только на аккредитованных СТО

Самодельный монтаж газовых баллонов в гаражах теперь под строгим запретом.

Только сертифицированное оборудование

К установке допускается оборудование, которое прошло проверку качества и имеет соответствующие сертификаты.

Регулярная проверка ГБО каждые два года

Водители обязаны проходить лабораторный контроль установленного оборудования, что позволит выявлять неисправности и снижать риск аварий.

Безопасность важнее: затраты возрастут, но риски снизятся

Власти подчеркивают, что новые правила могут привести к удорожанию установки ГБО для автолюбителей. Однако это оправданная мера: дополнительные расходы обеспечат безопасность не только для владельцев автомобилей, но и для всех участников дорожного движения.

Новые требования сделают процедуру техосмотра не формальностью, а реальной гарантией того, что автомобиль с газовым оборудованием не станет источником взрыва или пожара.