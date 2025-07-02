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02.07.2025, 14:29

Казахстан готовит жесткие меры: мобильные номера только через eGov и биометрию

Новости Казахстана 0 2 413

В Казахстане готовятся серьезные изменения в порядке приобретения мобильных номеров и SIM-карт. В ближайшие месяцы привычная для многих практика покупки SIM-карт в магазинах и супермаркетах будет полностью отменена — продажа будет осуществляться исключительно в официальных офисах операторов связи после прохождения процедуры биометрической идентификации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

Продажа номеров через eGov: новый шаг к цифровизации

Министерство цифрового развития предложило ввести возможность покупки мобильных номеров через портал электронного правительства eGov. Как пояснил заместитель председателя Комитета телекоммуникаций при министерстве Олжас Кабенов, на сегодняшний день операторы связи получают пулы номеров по заявкам, после чего реализуют их гражданам через свои сети.

В рамках готовящегося законопроекта по развитию телекоммуникационного рынка предлагается расширить эту практику: граждане смогут самостоятельно выбирать или получать номера онлайн на eGov, не посещая офисы операторов. Это позволит сократить очереди и повысить удобство для пользователей.

«В законопроекте мы говорим о том, чтобы возможность распределения номеров была не только через операторскую сеть, но и через eGov», — уточнил Кабенов в ходе общественного обсуждения поправок.

Поправки пока на стадии обсуждения

Стоит отметить, что предложенные изменения пока находятся на стадии проекта. Законопроект еще не принят, поэтому точно сказать, когда и в каком виде новые правила начнут действовать, пока невозможно. Дальнейшее продвижение инициативы зависит от результатов обсуждения и согласования с различными ведомствами.

SIM-карты только у операторов: удар по мошенникам

Цифровое ведомство разработало еще одну важную норму: продавать SIM-карты смогут исключительно официальные операторы связи. Это значит, что магазины электроники, супермаркеты и мелкие торговые точки утратят право реализации «симок». Такая мера, по мнению авторов законопроекта, призвана снизить уровень мошенничества, связанного с анонимными SIM-картами, и обеспечить большую защиту персональных данных казахстанцев.

Штрафы за незаконную продажу SIM-карт

Для предпринимателей, которые продолжат торговать SIM-картами вне офисов операторов связи, предусмотрены штрафные санкции. Власти надеются, что ужесточение контроля за продажей SIM-карт поможет навести порядок на рынке телекоммуникаций и сократить число случаев мошенничества с использованием поддельных или нелегально оформленных номеров.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
maksimsh
maksimsh
Ах...ну почему-то мошенники начинают звонить как раз когда оставляешь свой номер в ЦОНе пусть сначала базы данных свои защитят!
02.07.2025, 10:58
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