Состояние истерзанного собаками мальчика в Казахстане: что сообщили врачи

Врачи Алматинской области рассказали о состоянии 10-летнего мальчика из поселка Жалпаксай, который пострадал при нападении бойцовских собак. По данным областного управления здравоохранения, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщает Lada.kz.
«1 июля после стабилизации пациент был переведен из центральной районной больницы Карасайского района в областную детскую клиническую больницу, где его поместили в отделение реанимации. Состояние стабильно тяжелое, признаков ухудшения нет», — сообщили в пресс-службе облздрава.
По информации медиков, ребенок находится в сознании. В настоящее время с мальчиком и его матерью работает клинический психолог, чтобы помочь им справиться с психологической травмой после нападения.
Хотя официальных данных о характере травм не приводится, в соцсетях распространяется информация, что у ребенка серьезные рваные раны на лице, повреждены глаз и бедро. Местные жители утверждают, что собаки откусили мальчику ухо. Врачи пока не подтверждают эти сведения, но, по прогнозам, ребенку, вероятно, предстоит перенести несколько операций и длительный курс реабилитации.
Мальчика осмотрели профессор и нейрохирург Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова. В облздраве отметили, что лечение проводится в полном объеме и строго по клиническим протоколам.
Нападение произошло в селе Жалпаксай Алматинской области. Бойцовские собаки напали на школьника, причинив ему тяжелые травмы. Прохожий сумел отбить мальчика у разъяренных псов, но для этого мужчине пришлось убить собак.
По факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка полиция проводит досудебное расследование. В то же время в соцсетях развернулась дискуссия: некоторые пользователи требуют наказать мужчину, который убил собак при спасении мальчика.
Напомним, в селе Жалпаксай Алматинской области бойцовские собаки напали на 10-летнего мальчика. Школьник получил тяжелые травмы: у него было оторвано ухо и сильно повреждено бедро. Пострадавшего срочно доставили в больницу. Очевидец с большим трудом отогнал разъяренных собак — чтобы спасти ребенка, мужчине пришлось застрелить животных.
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