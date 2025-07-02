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02.07.2025, 15:02

Состояние истерзанного собаками мальчика в Казахстане: что сообщили врачи

Новости Казахстана 0 740

Врачи Алматинской области рассказали о состоянии 10-летнего мальчика из поселка Жалпаксай, который пострадал при нападении бойцовских собак. По данным областного управления здравоохранения, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщает Lada.kz. 

Фото: YouTube
Фото: YouTube

«1 июля после стабилизации пациент был переведен из центральной районной больницы Карасайского района в областную детскую клиническую больницу, где его поместили в отделение реанимации. Состояние стабильно тяжелое, признаков ухудшения нет», — сообщили в пресс-службе облздрава.

Мальчик в сознании, с ним работает психолог

По информации медиков, ребенок находится в сознании. В настоящее время с мальчиком и его матерью работает клинический психолог, чтобы помочь им справиться с психологической травмой после нападения.

Сообщения о тяжелых травмах

Хотя официальных данных о характере травм не приводится, в соцсетях распространяется информация, что у ребенка серьезные рваные раны на лице, повреждены глаз и бедро. Местные жители утверждают, что собаки откусили мальчику ухо. Врачи пока не подтверждают эти сведения, но, по прогнозам, ребенку, вероятно, предстоит перенести несколько операций и длительный курс реабилитации.

Консультация профессора и нейрохирурга

Мальчика осмотрели профессор и нейрохирург Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова. В облздраве отметили, что лечение проводится в полном объеме и строго по клиническим протоколам.

Как произошло нападение

Нападение произошло в селе Жалпаксай Алматинской области. Бойцовские собаки напали на школьника, причинив ему тяжелые травмы. Прохожий сумел отбить мальчика у разъяренных псов, но для этого мужчине пришлось убить собак.

Полиция начала расследование

По факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка полиция проводит досудебное расследование. В то же время в соцсетях развернулась дискуссия: некоторые пользователи требуют наказать мужчину, который убил собак при спасении мальчика.

Напомним, в селе Жалпаксай Алматинской области бойцовские собаки напали на 10-летнего мальчика. Школьник получил тяжелые травмы: у него было оторвано ухо и сильно повреждено бедро. Пострадавшего срочно доставили в больницу. Очевидец с большим трудом отогнал разъяренных собак — чтобы спасти ребенка, мужчине пришлось застрелить животных.

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