Казахстанец устроил голый дебош в России (видео)

В Череповце 35-летний гражданин Казахстана оказался в центре скандала после того, как в состоянии опьянения устроил погром у местного культурно-досугового центра. По информации портала 35media.ru, инцидент произошел 15 июня, сообщает Lada.kz.
Согласно материалам дела, мужчина в обнаженном виде громко кричал, нецензурно выражался, стучал по окнам культурного центра «ФосАгро» на улице Остинской. Кроме того, он срывал цветы с клумб и топтал их, что вызвало возмущение у прохожих и нанесло ущерб городскому благоустройству.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали дебошира. При этом мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения, хотя, по словам стражей порядка, у него наблюдались признаки употребления запрещённых веществ.
В ходе судебного заседания были представлены записи с камер наблюдения, на которых зафиксированы его действия. На суде мужчина признался, что употреблял психоактивные вещества, и заявил, что является гражданином России, приехавшим в страну на работу в марте. Однако в документах он значился как гражданин Казахстана.
Суд Череповца признал его виновным сразу по двум статьям: за мелкое хулиганство и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. За каждое нарушение мужчине назначили по семь суток административного ареста. После отбытия наказания он будет принудительно выдворен из России.
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