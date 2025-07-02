Казахстанец устроил голый дебош в России (видео)

В Череповце 35-летний гражданин Казахстана оказался в центре скандала после того, как в состоянии опьянения устроил погром у местного культурно-досугового центра. По информации портала 35media.ru , инцидент произошел 15 июня, сообщает Lada.kz.

Фото: Пресс-служба судов Вологодской области

Пьяный мужчина шокировал прохожих

Согласно материалам дела, мужчина в обнаженном виде громко кричал, нецензурно выражался, стучал по окнам культурного центра «ФосАгро» на улице Остинской. Кроме того, он срывал цветы с клумб и топтал их, что вызвало возмущение у прохожих и нанесло ущерб городскому благоустройству.

Задержание и отказ от медосвидетельствования

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали дебошира. При этом мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения, хотя, по словам стражей порядка, у него наблюдались признаки употребления запрещённых веществ.

Признание на суде и видео с места происшествия

В ходе судебного заседания были представлены записи с камер наблюдения, на которых зафиксированы его действия. На суде мужчина признался, что употреблял психоактивные вещества, и заявил, что является гражданином России, приехавшим в страну на работу в марте. Однако в документах он значился как гражданин Казахстана.

Двойное наказание и депортация

Суд Череповца признал его виновным сразу по двум статьям: за мелкое хулиганство и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. За каждое нарушение мужчине назначили по семь суток административного ареста. После отбытия наказания он будет принудительно выдворен из России.