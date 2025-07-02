Громкое заявление КНБ: антикоррупционная служба теперь под их контролем

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Антикоррупционная служба присоединена к КНБ

В сообщении КНБ указано, что Антикоррупционная служба реорганизована путем слияния с Комитетом. На ее основе создана новая структура — Служба по противодействию коррупции КНБ.

«В связи с этим Комитетом проводятся организационные, управленческие и практические мероприятия. До завершения процедур передачи прав и обязательств реорганизованное ведомство продолжит работать в прежнем режиме», — говорится в заявлении КНБ.

Указ президента о реорганизации

Ранее, 30 июня, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации Антикоррупционной службы. В соответствии с этим документом агентство было присоединено к КНБ, а на его базе создано новое ведомство — Служба по противодействию коррупции КНБ. Часть полномочий прежнего Антикора передана Агентству по делам государственной службы.

Задачи КНБ и госагентства после реорганизации

КНБ поручено в течение месяца подготовить и внести Президенту проект Положения о новой Службе, а также предложения по изменению штатного расписания. В свою очередь, Агентство по делам госслужбы должно представить проект изменений в собственное Положение.

Кроме того, в течение двух месяцев КНБ совместно с Агентством обязаны принять дополнительные меры для реализации указа главы государства.

Законодательные изменения до сентября

Правительству Казахстана поручено до 1 сентября текущего года внести в Мажилис проект закона, необходимый для окончательного оформления реорганизации и распределения функций между ведомствами.