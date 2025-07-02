Казахстанец не смог поставить на учет новый автомобиль - VIN уже значился в системе

В Уральске местный житель столкнулся с неожиданной проблемой при попытке зарегистрировать совершенно новый автомобиль, купленный у официального дилера. Как сообщает Tengri Auto со ссылкой на Telegram-канал kerek.pv, инцидент произошел после полной оплаты машины наличными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

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Купил авто — а VIN уже в базе

По словам покупателя, он приобрел автомобиль 13 июня 2025 года и сразу внес всю сумму. Однако при обращении в автоЦОН для оформления документов выяснилось, что идентификационный номер транспортного средства (VIN) уже значится в базе данных.

Ошибка сотрудника автосалона

После проведения проверки оказалось, что сотрудник дилерского центра допустил серьезную ошибку при оформлении документов: он перепутал бумаги, и другой автомобиль с тем же VIN-кодом ранее был продан в кредит другому клиенту. При этом сам купленный за наличные автомобиль в регистрационной базе не числился вовсе.

Предложили подержанный автомобиль

Как сообщил возмущенный покупатель, сотрудники автосалона предложили в качестве решения оформить на него тот самый автомобиль, который уже эксплуатировался и проехал около 700 километров. Фактически речь идет о подержанной машине, что категорически не устроило нового владельца.

Отсутствие обратной связи и затянувшаяся ситуация

«Прошла вторая неделя, а мы так и не можем забрать машину. Обратная связь от дилера отсутствует», — подчеркнул покупатель, добавив, что до сих пор не получил ни нового автомобиля, ни официальных разъяснений от автосалона.