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02.07.2025, 19:32

59-летнего казахстанца приговорили к пожизненному сроку

Новости Казахстана 0 946

В Талдыкоргане вынесен приговор 59-летнему жителю региона, которого суд признал виновным в сексуальном насилии над малолетней, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: dw.com
Фото: dw.com

Суд рассмотрел дело в закрытом режиме

Судебное заседание проходило в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу. Из-за того что жертвой преступления стала несовершеннолетняя, процесс был закрытым. Как уточняется, инцидент произошел в Панфиловском районе.

Доказательства вины и статья обвинения

По данным пресс-службы областного суда, мужчину признали виновным в соответствии с частью 4 статьи 121 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего». Его вина была подтверждена показаниями свидетелей, результатами судебно-медицинских экспертиз и другими материалами уголовного дела.

В суде напомнили, что санкция по этой статье не предусматривает альтернативных видов наказания — за подобные преступления предусмотрено только пожизненное заключение. Подсудимому назначено отбывание наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы с чрезвычайным уровнем безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу, отметили в суде.

Уполномоченный по правам ребенка поддержал жесткие меры

Ермек Егинбаев, уполномоченный по правам ребенка области Жетысу, прокомментировал вынесенный приговор, подчеркнув важность ужесточения наказания для преступников, совершающих насилие над детьми. По его словам, ужесточение законодательства в 2024 году было оправданным шагом, а казахстанцы имеют право быть информированными о подобных судебных решениях.

«Согласно закону, каждый человек младше 18 лет является ребенком, и его права должны находиться под защитой государства. Я уверен, что те, кто посягает на половую неприкосновенность детей и подростков, должны нести самое суровое наказание. Это моя личная позиция как гражданина и защитника прав детей», — заявил Егинбаев.

Четвертый случай пожизненного приговора за педофилию в 2025 году

Как сообщили в областном суде, с начала 2025 года это уже четвертое дело в Жетысу, завершившееся вынесением пожизненного заключения обвиняемым в педофилии. Это свидетельствует о системной работе правоохранительных органов и судов по защите прав несовершеннолетних в регионе.

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