59-летнего казахстанца приговорили к пожизненному сроку

В Талдыкоргане вынесен приговор 59-летнему жителю региона, которого суд признал виновным в сексуальном насилии над малолетней, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Судебное заседание проходило в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу. Из-за того что жертвой преступления стала несовершеннолетняя, процесс был закрытым. Как уточняется, инцидент произошел в Панфиловском районе.
По данным пресс-службы областного суда, мужчину признали виновным в соответствии с частью 4 статьи 121 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего». Его вина была подтверждена показаниями свидетелей, результатами судебно-медицинских экспертиз и другими материалами уголовного дела.
В суде напомнили, что санкция по этой статье не предусматривает альтернативных видов наказания — за подобные преступления предусмотрено только пожизненное заключение. Подсудимому назначено отбывание наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы с чрезвычайным уровнем безопасности.
Приговор пока не вступил в законную силу, отметили в суде.
Ермек Егинбаев, уполномоченный по правам ребенка области Жетысу, прокомментировал вынесенный приговор, подчеркнув важность ужесточения наказания для преступников, совершающих насилие над детьми. По его словам, ужесточение законодательства в 2024 году было оправданным шагом, а казахстанцы имеют право быть информированными о подобных судебных решениях.
«Согласно закону, каждый человек младше 18 лет является ребенком, и его права должны находиться под защитой государства. Я уверен, что те, кто посягает на половую неприкосновенность детей и подростков, должны нести самое суровое наказание. Это моя личная позиция как гражданина и защитника прав детей», — заявил Егинбаев.
Как сообщили в областном суде, с начала 2025 года это уже четвертое дело в Жетысу, завершившееся вынесением пожизненного заключения обвиняемым в педофилии. Это свидетельствует о системной работе правоохранительных органов и судов по защите прав несовершеннолетних в регионе.
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