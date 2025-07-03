Скандал вокруг растерзанного мальчика: хозяин обвиняет детей в провокации

Владелец собак, которые атаковали 10-летнего ребенка в поселке Жалпаксай Алматинской области, поделился своим взглядом на произошедшее, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Кадр: Youtube

«Дети сами спровоцировали щенков»

Как рассказал директор реабилитационного центра Алмас Хамеев, он считает, что виновниками инцидента стали сами дети, которые якобы раздразнили собак. По его словам, на территории центра находились не взрослые бойцовские псы, а щенки в возрасте 5–8 месяцев: одна бельгийская овчарка и один американский булли.

«То, что сейчас рассказывает герой-спасатель, совершенно не соответствует действительности. Говорят, что собаки выбежали на стадион и покусали ребенка, но на самом деле все произошло на территории нашего центра. Два мальчика залезли на забор и дразнили собак, после чего один столкнул другого вниз», — утверждает Хамеев. Он также отметил, что существует видеозапись с соседнего здания, на которой видно, как мальчики бегают возле забора, а один из них в панике убегает за помощью.

«Собаки не могли сломать калитку»

Хамеев настаивает, что его питомцы физически не могли выбраться за пределы территории и устроить погром на стадионе:

«Калитка, ведущая на стадион, была вырвана с петель. Два щенка не способны это сделать — это под силу только взрослым мужчинам. Собаки были маленькими, они не смогли бы выломать забор или калитку», — заявил он.

Хозяин утверждает, что все взрослые собаки центра на момент происшествия находились в закрытых вольерах.

«Травмы могли быть при падении»

На вопрос о том, каким образом пятимесячные щенки могли нанести ребенку столь серьезные увечья, Хамеев ответил, что мальчик мог получить большинство травм при падении с забора на металлические конструкции:

«Щенки не могли до такой степени покусать ребенка. Основные травмы, скорее всего, были получены при падении», — добавил владелец собак.

Центр помогает зависимым, но не берет на себя вину

По словам Хамеева, его учреждение занимается реабилитацией людей с зависимостями. Он подчеркнул, что готов помочь с приобретением медикаментов и лечением пострадавшего, но признавать вину не намерен.

Что произошло в Жалпаксае

Ранее стало известно, что в селе Жалпаксай бойцовские собаки напали на 10-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами: у него оторвано ухо и серьезно повреждено бедро. Свидетели рассказывали, что прохожий с трудом отбил ребенка у разъяренных псов и, чтобы остановить нападение, был вынужден убить собак.

Состояние ребенка: прогноз врачей

1 июля после стабилизации состояния мальчик был переведен из центральной районной больницы Карасайского района в областную детскую клиническую больницу, где его поместили в отделение реанимации.

«Состояние пациента — стабильно тяжелое, без признаков ухудшения», — сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Врачи отмечают, что ребенок находится в сознании. Сейчас с ним и его матерью работает клинический психолог. В соцсетях появлялась информация о серьезных рваных ранах лица и повреждении глаза, что может потребовать в будущем нескольких операций и длительной реабилитации.

Досудебное расследование начато

По факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего полиция проводит досудебное расследование. Следователи выясняют все обстоятельства трагического происшествия.