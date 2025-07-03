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03.07.2025, 06:13

Зарплаты мужчин и женщин в Казахстане: кто и сколько реально получает

Новости Казахстана 0 409

Анализ свежей статистики показывает: наибольшие доходы сосредоточены в крупных городах и капиталоемких отраслях. Лидируют Алматы, Астана и Атырауская область, а среди отраслей — страхование, IT и добыча полезных ископаемых. Подробнее о тенденциях на рынке труда Казахстана сообщает Lada.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Сколько предприятий и работников в стране

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в Казахстане насчитывается 88 720 предприятий. При этом «списочная» численность работников составляет 3,98 млн человек, а фактически трудоустроены 3,77 млн. Совокупный фонд оплаты труда (ФОТ) в стране достиг 18,36 трлн тенге.

Лидеры по фонду заработной платы

Основная часть зарплатных фондов аккумулируется в крупных мегаполисах и нефтегазовых регионах:

  • Алматы — 3,05 трлн тенге ФОТ, 548 тыс. работников.

  • Астана — 2,13 трлн тенге, 351 тыс. работников.

  • Атырауская область — 1,46 трлн тенге, благодаря нефтегазовому сектору.

Для сравнения: Туркестанская область при значительной численности работников (267 тыс.) аккумулирует лишь 903 млрд тенге — показатель, отражающий более низкие средние зарплаты.

Средняя зарплата по регионам: где больше всего платят

По итогам I квартала 2025 года наибольшая среднемесячная номинальная заработная плата зафиксирована в:

  • Атырауской области — 634 234 тенге.

  • Мангистауская область — 620 320 тенге.

  • Астане — 563 309 тенге.

  • Алматы — 518 857 тенге.

  • Улытау — 599 046 тенге (высокий показатель для региона с малой численностью населения).

Самые низкие средние зарплаты наблюдаются в:

  • Жамбылской области — 308 891 тенге.

  • Северо-Казахстанской области — 300 051 тенге.

  • Туркестанской области — 310 515 тенге.

  • Алматинской области — 339 185 тенге.

  • Шымкенте — 321 408 тенге.

Где зафиксирован наибольший рост зарплат

Сильнее всего в I квартале 2025 года зарплаты выросли в:

  • Улытау — на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

  • Костанайской области — на 14,6%.

  • Алматы — на 14,2%.

  • области Жетысу — на 14,1%.

  • Астане — на 14,0%.

Как размер предприятия влияет на зарплату

Крупные предприятия, которых в стране 11 049, формируют 55% общего ФОТ (10,2 трлн тенге). Средняя зарплата на таких предприятиях — 492 472 тенге.

Малые предприятия — 87% всех организаций (77 671 из 88 720) — аккумулируют лишь около 20% ФОТ (3,66 трлн тенге), при этом средняя зарплата там существенно ниже — 292 793 тенге. Средние предприятия предлагают в среднем 372 658 тенге.

Гендерный разрыв: мужчины зарабатывают на 26,5% больше

В Казахстане женщины составляют 52% всех работников (1,93 млн из 3,77 млн), однако их доля в ФОТ — лишь 43% (7,96 трлн тенге). В I квартале 2025 года средняя номинальная зарплата по всем отраслям составила 423 133 тенге, медианная — 300 307 тенге.

Средняя зарплата мужчин — 468 914 тенге, женщин — 344 496 тенге, что означает разрыв в 26,5% не в пользу женщин.

Отрасли с самыми высокими зарплатами

Топ-5 секторов с наибольшими среднемесячными зарплатами:

  1. Страхование и пенсионное обеспечение — 1 604 296 тенге.

  2. Компьютерное программирование и IT — 1 092 716 тенге.

  3. Трубопроводный транспорт — 975 285 тенге.

  4. Воздушный транспорт — 917 664 тенге.

  5. Горнодобывающая промышленность — 866 486 тенге.

При этом и в высокооплачиваемых отраслях сохраняется гендерный разрыв. Например, в IT мужчины зарабатывают в среднем 1,2 млн тенге, женщины — 866 тыс.; в финансах мужчины — 1,06 млн, женщины — 725 тыс. Наименьшая разница наблюдается в телекоммуникациях: 620 тыс. у мужчин и 609 тыс. у женщин.

Где платят меньше всего

Наименее оплачиваемые сферы:

  • Рыболовство и рыбоводство — 109 066 тенге.

  • Дошкольное образование — 195 723 тенге.

Также к отраслям с низкими зарплатами относятся государственное управление, образование и социальные услуги.

Перспективы повышения доходов

Ранее депутат мажилиса Асхат Рахимжанов предлагал пересмотреть социальные расчетные показатели — прожиточный минимум, минимальную зарплату, потребительскую корзину — с переходом на базовые стандарты потребления и социальной поддержки. По его мнению, прожиточный минимум в Казахстане должен составлять не менее 115 710 тенге.

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