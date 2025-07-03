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03.07.2025, 06:31

На какой дороге казахстанцы оставляют больше всего денег

Новости Казахстана 0 452

Сеть республиканских автодорог в Казахстане насчитывает 25 тысяч километров, из которых платными являются 4 760 километров на 25 участках. Об этом сообщает Tengri Auto со ссылкой на данные компании «КазАвтоЖол», передает Lada.kz. 

Фото: Кадр из YouTube
Фото: Кадр из YouTube

Более 32 миллионов проездов за полгода

С начала 2025 года казахстанцы совершили свыше 32 миллионов проездов по платным автомагистралям страны. Это свидетельствует о высокой востребованности скоростных трасс, позволяющих быстрее и комфортнее добираться между регионами.

Лидером по популярности стал маршрут Алматы – Конаев

Абсолютным рекордсменом по количеству проездов стал участок Алматы – Конаев. За первые месяцы 2025 года водители воспользовались этой дорогой 5,1 миллиона раз. Этот маршрут связывает крупнейший мегаполис страны с городом Конаев, который активно развивается и является важным транспортным узлом.

Другие востребованные платные участки

В пятерку самых популярных платных дорог также вошли:

  • Шымкент – граница Узбекистана — 4,4 миллиона проездов;

  • Шымкент – Тараз — 2,9 миллиона;

  • Тараз – Кайнар — 2,4 миллиона;

  • Шымкент – Кызылорда — 2,25 миллиона.

Эти направления востребованы благодаря высокой деловой и транзитной активности в южных регионах Казахстана и на стыке с соседним Узбекистаном.

Какие еще дороги вошли в список популярных

Среди остальных участков, пользующихся спросом у автомобилистов, выделяются:

  • Астана – Темиртау — 2 миллиона проездов;

  • Конаев – Талдыкорган — 1,7 миллиона;

  • Астана – Щучинск — 1,66 миллиона;

  • Щучинск – Кокшетау — 1,5 миллиона;

  • Астана – Павлодар — 1,132 миллиона;

  • Алматы – Хоргос (на границе с Китаем) — 1,13 миллиона.

Менее загруженные, но значимые маршруты

Некоторые участки пока не могут похвастаться столь высокой проходимостью, но остаются важными с точки зрения транзита и развития регионов. Например:

  • Кокшетау – Петропавловск — 830 тысяч проездов;

  • Кызылорда – Аральск — 770 тысяч;

  • Павлодар – Семей – Калбатау — 568 тысяч;

  • Актобе – граница России (Оренбург) — 540 тысяч;

  • Костанай – Денисовка — 526 тысяч.

Наименее популярные направления

К числу дорог с наименьшей загруженностью относятся:

  • Шу – Бурылбайтал — 155 тысяч;

  • Кандыагаш – Макат — 103 тысячи;

  • Бейнеу – Акжигит (граница Узбекистана) — всего 45 тысяч проездов.

Эти данные показывают неравномерное распределение транспортных потоков по платным автодорогам страны и подчеркивают необходимость дальнейшего развития инфраструктуры для стимулирования экономической активности в регионах с низкой проходимостью.

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