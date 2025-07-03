Необычные SMS, которые обсуждают казахстанцы

В последнее время казахстанцы все чаще получают SMS и сообщения в мессенджерах, которые якобы рассылаются от имени руководства Комитета государственных доходов (КГД). Однако в самом КГД Министерства финансов РК официально заявили: подобные сообщения — дело рук мошенников, сообщает Lada.kz со ссылкой на КГД .

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Как действуют интернет-мошенники

По информации КГД, злоумышленники рассылают фейковые сообщения через WhatsApp и Telegram, представляясь сотрудниками или руководителями КГД. Цель таких рассылок — выманить у граждан личные данные или деньги.

В комитете настоятельно советуют гражданам соблюдать бдительность и ни в коем случае не поддаваться на подобные уловки.

«КГД рекомендует не доверять непроверенным рассылкам, не переходить по подозрительным ссылкам, не переводить деньги и всегда проверять достоверность полученных сообщений», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Советы, как защититься от мошенников

Киберполицейские Казахстана ранее публиковали рекомендации, которые помогут не стать жертвой подобных схем. Гражданам настоятельно рекомендуется:

Не сообщать никому СМС-коды , приходящие от банков и операторов связи.

Не разглашать личные данные , включая информацию о банковских картах и счетах.

Не передавать свои банковские карты третьим лицам и не соглашаться на переводы на свое имя от незнакомых источников.

Проверять репутацию интернет-магазинов, читая рейтинги и отзывы перед покупкой товаров или услуг.

Важно помнить: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не будут просить совершить перевод средств или предоставить конфиденциальную информацию по телефону.

Что делать, если деньги уже переведены мошенникам

Если вы все же стали жертвой и перевели деньги мошенникам, специалисты АРРФР советуют немедленно предпринять следующие шаги:

Срочно обратиться в свой банк и уточнить у менеджера, можно ли отменить операцию, если перевод еще находится в процессе. Если деньги уже списаны, незамедлительно подать заявление в полицию или другие правоохранительные органы. Сохранить все подтверждающие материалы: скриншоты переписки, чеки, выписки — они могут потребоваться для расследования.

Почему важно быть осторожным

Эксперты подчеркивают: современные мошенники делают ставку не на взлом банковских систем, а на доверчивость людей. Чтобы снизить риски, рекомендуется хранить сбережения на депозитах и оставлять на карте лишь небольшие суммы для текущих расходов.