Необычные SMS, которые обсуждают казахстанцы

В последнее время казахстанцы все чаще получают SMS и сообщения в мессенджерах, которые якобы рассылаются от имени руководства Комитета государственных доходов (КГД). Однако в самом КГД Министерства финансов РК официально заявили: подобные сообщения — дело рук мошенников, сообщает Lada.kz со ссылкой на КГД.
По информации КГД, злоумышленники рассылают фейковые сообщения через WhatsApp и Telegram, представляясь сотрудниками или руководителями КГД. Цель таких рассылок — выманить у граждан личные данные или деньги.
В комитете настоятельно советуют гражданам соблюдать бдительность и ни в коем случае не поддаваться на подобные уловки.
«КГД рекомендует не доверять непроверенным рассылкам, не переходить по подозрительным ссылкам, не переводить деньги и всегда проверять достоверность полученных сообщений», — говорится в официальном заявлении ведомства.
Киберполицейские Казахстана ранее публиковали рекомендации, которые помогут не стать жертвой подобных схем. Гражданам настоятельно рекомендуется:
Не сообщать никому СМС-коды, приходящие от банков и операторов связи.
Не разглашать личные данные, включая информацию о банковских картах и счетах.
Не передавать свои банковские карты третьим лицам и не соглашаться на переводы на свое имя от незнакомых источников.
Проверять репутацию интернет-магазинов, читая рейтинги и отзывы перед покупкой товаров или услуг.
Важно помнить: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не будут просить совершить перевод средств или предоставить конфиденциальную информацию по телефону.
Если вы все же стали жертвой и перевели деньги мошенникам, специалисты АРРФР советуют немедленно предпринять следующие шаги:
Срочно обратиться в свой банк и уточнить у менеджера, можно ли отменить операцию, если перевод еще находится в процессе.
Если деньги уже списаны, незамедлительно подать заявление в полицию или другие правоохранительные органы.
Сохранить все подтверждающие материалы: скриншоты переписки, чеки, выписки — они могут потребоваться для расследования.
Эксперты подчеркивают: современные мошенники делают ставку не на взлом банковских систем, а на доверчивость людей. Чтобы снизить риски, рекомендуется хранить сбережения на депозитах и оставлять на карте лишь небольшие суммы для текущих расходов.
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