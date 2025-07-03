Высокопоставленного полицейского в Астане доставили в больницу с резаными ранами рук

В столице Казахстана — Астане — госпитализирован высокопоставленный сотрудник Министерства внутренних дел с серьезными порезами на руках. Инцидент произошел вечером 2 июля 2025 года, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Как сообщил журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале, пострадавшим оказался полковник полиции Серик Едресов, который занимает руководящую должность в Комитете по противодействию наркопреступности МВД РК. Известно, что ранее он работал в Костанайской академии МВД, где возглавлял кафедру уголовного процесса и криминалистики. В центральный аппарат МВД он был переведен относительно недавно.

Возможная причина травм — наркотическое опьянение

По предварительным данным, ранения могли быть нанесены самим полковником в состоянии наркотического опьянения. Однако официального подтверждения этой версии пока не поступало.

Подтверждение полиции и начало расследования

В департаменте полиции Астаны факт госпитализации сотрудника подтвердили, но воздержались от разглашения деталей происшествия. Представители ведомства уточнили, что возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Материалы дела рассматриваются Управлением собственной безопасности департамента полиции города Астаны. По итогам будет дана правовая оценка действиям всех причастных», — сообщили в пресс-службе полиции.

Последствия: грозят строгие меры

В полиции подчеркнули, что по результатам расследования будут приняты самые строгие меры в отношении лиц, виновных в инциденте, если таковые будут установлены.