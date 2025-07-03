В Казахстане 13-летний ребенок погиб при загадочных обстоятельствах

В Акмолинской области произошло ЧП: в Зерендинском районе родители обнаружили мертвым 13-летнего мальчика. Как сообщили в полиции региона, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, сообщает Lada.kz.

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Отец нашел тело в летней кухне

Согласно данным Telegram-канала Halyqstan, трагедия произошла 2 июля 2025 года. Отец подростка нашел его без признаков жизни в летней кухне дома.

Предварительная версия — отравление парами бензина

По предварительной информации, причиной смерти могло стать отравление бензиновыми парами. Следователи рассматривают версию токсикомании — возможного вдыхания подростком токсичных веществ.

Полиция ведет расследование

В департаменте полиции Акмолинской области подтвердили факт гибели школьника. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.