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03.07.2025, 09:19

Казахстанца приговорили к 5 годам тюрьмы за введение суда в заблуждение

Новости Казахстана 0 378

В Жарминском районном суде области Абай завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, который, выступая свидетелем, умышленно предоставил ложные сведения. Об этом сообщает Telegram-канал областного суда, передает Lada.kz. 

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Свидетель хотел помочь знакомому избежать наказания

Согласно материалам дела, обвиняемый был привлечен в качестве свидетеля по другому уголовному процессу, связанному с тяжким преступлением — незаконной охотой (часть 4 статьи 337 УК РК). Несмотря на официальное предупреждение об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, мужчина сознательно ввел суд в заблуждение.

В суде установлено, что его действия были направлены на то, чтобы помочь своему знакомому избежать уголовного преследования. В ходе заседания выяснилось, что обвиняемый подтвердил ложные показания, которые он ранее дал еще на стадии досудебного расследования в отделе полиции Жарминского района.

Приговор: 5 лет лишения свободы

Суд признал мужчину виновным в даче заведомо ложных показаний, предусмотренной частью 2 статьи 420 Уголовного кодекса РК. Приговором суда ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Как уточнили в пресс-службе суда, приговор вступил в законную силу.

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