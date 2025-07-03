Оружейные поправки: МВД разъяснило обновленный порядок покупки - что важно знать каждому

Министерство внутренних дел Казахстана выступило с разъяснением изменений в законе «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия». Ведомство подробно рассказало, что именно изменилось и как теперь регулируется покупка и регистрация оружия, сообщает Lada.kz.

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Причина изменений: поправки в законодательство

18 марта 2025 года был принят закон о воинской службе в резерве и перераспределении функций отдельных госорганов. Этим законом внесли поправки в нормы об обороте оружия:

Из категории лиц, которые могут приобретать оружие без медицинских заключений, исключили военнослужащих, находящихся в резерве.

Вслед за этим МВД внесло изменения в свои приказы, регламентирующие оборот гражданского и служебного оружия.

Требования к покупке оружия остаются прежними

В МВД подчеркнули, что, кроме изменений по медсправкам для резервистов, других нововведений в правила оборота гражданского и служебного оружия не произошло:

«Требования по приобретению оружия остаются прежними. Других изменений не вносилось», — сообщили в пресс-службе МВД РК.

Виды оружия, регулируемые законодательством

Вся оружейная продукция подразделяется на:

боевое ручное стрелковое оружие;

гражданское оружие;

служебное оружие.

К гражданскому оружию относятся:

средства самообороны;

спортивное оружие;

охотничье оружие;

сигнальное оружие;

охолощенное оружие.

Приобретение спортивного и сигнального оружия

Гражданское спортивное пневматическое оружие (дульная энергия не более 7,5 Дж и калибр до 4,5 мм), а также сигнальное оружие можно купить в оружейном магазине.

Для покупки требуется: справка об отсутствии судимости; проверка знаний Правил безопасного обращения с оружием; сведения из Центра психического здоровья; удостоверение спортсмена (для спортивного оружия).

Разрешение ОВД при этом не требуется.

Регистрация сигнального оружия

После покупки сигнального оружия владелец обязан в течение семи дней зарегистрировать его в органах внутренних дел.

Охолощенное оружие

Такое оружие может продаваться:

кинематографическим организациям;

театрам и циркам;

музеям;

юридическим и физическим лицам, которые имеют лицензии на коллекционирование.

Газовое оружие и распылители

Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, продаются в оружейных магазинах без разрешения на приобретение. Однако перед покупкой необходимо пройти инструктаж по безопасному обращению и подтвердить это подписью в журнале учета оружия.

Условия для приобретения охотничьего оружия

Для покупки охотничьего оружия необходимо предоставить в органы внутренних дел:

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний;

справку о прохождении курсов по безопасному обращению с оружием;

удостоверение охотника.

Кроме того, владелец охотничьего оружия обязан обеспечить надлежащие условия для его хранения.

Электронные разрешения через портал eGov

По словам главы управления Комитета административной полиции МВД Асылбека Идирисова, все разрешительные документы на гражданское и служебное оружие теперь оформляются исключительно в электронном формате через портал электронного правительства «Е-лицензирование».