Оружейные поправки: МВД разъяснило обновленный порядок покупки - что важно знать каждому

Министерство внутренних дел Казахстана выступило с разъяснением изменений в законе «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия». Ведомство подробно рассказало, что именно изменилось и как теперь регулируется покупка и регистрация оружия, сообщает Lada.kz.
18 марта 2025 года был принят закон о воинской службе в резерве и перераспределении функций отдельных госорганов. Этим законом внесли поправки в нормы об обороте оружия:
Из категории лиц, которые могут приобретать оружие без медицинских заключений, исключили военнослужащих, находящихся в резерве.
Вслед за этим МВД внесло изменения в свои приказы, регламентирующие оборот гражданского и служебного оружия.
В МВД подчеркнули, что, кроме изменений по медсправкам для резервистов, других нововведений в правила оборота гражданского и служебного оружия не произошло:
«Требования по приобретению оружия остаются прежними. Других изменений не вносилось», — сообщили в пресс-службе МВД РК.
Вся оружейная продукция подразделяется на:
боевое ручное стрелковое оружие;
гражданское оружие;
служебное оружие.
средства самообороны;
спортивное оружие;
охотничье оружие;
сигнальное оружие;
охолощенное оружие.
Гражданское спортивное пневматическое оружие (дульная энергия не более 7,5 Дж и калибр до 4,5 мм), а также сигнальное оружие можно купить в оружейном магазине.
Для покупки требуется:
справка об отсутствии судимости;
проверка знаний Правил безопасного обращения с оружием;
сведения из Центра психического здоровья;
удостоверение спортсмена (для спортивного оружия).
Разрешение ОВД при этом не требуется.
После покупки сигнального оружия владелец обязан в течение семи дней зарегистрировать его в органах внутренних дел.
Такое оружие может продаваться:
кинематографическим организациям;
театрам и циркам;
музеям;
юридическим и физическим лицам, которые имеют лицензии на коллекционирование.
Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, продаются в оружейных магазинах без разрешения на приобретение. Однако перед покупкой необходимо пройти инструктаж по безопасному обращению и подтвердить это подписью в журнале учета оружия.
Для покупки охотничьего оружия необходимо предоставить в органы внутренних дел:
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний;
справку о прохождении курсов по безопасному обращению с оружием;
удостоверение охотника.
Кроме того, владелец охотничьего оружия обязан обеспечить надлежащие условия для его хранения.
По словам главы управления Комитета административной полиции МВД Асылбека Идирисова, все разрешительные документы на гражданское и служебное оружие теперь оформляются исключительно в электронном формате через портал электронного правительства «Е-лицензирование».
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