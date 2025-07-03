Скандал с экс-чиновниками: при задержании найдены $370 тысяч и миллионы тенге

В Казахстане задержаны бывшие высокопоставленные чиновники – экс-первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов, бывший вице-министр здравоохранения и социального развития Даулет Аргандыков, и Руслан Омаров – генеральный директор ТОО «Первое кредитное бюро. При задержании у них обнаружили сотни тысяч долларов наличными. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Lada.kz.

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Операция по задержанию и изъятие денег

Согласно информации АФМ, 28 июня 2025 года сотрудники департамента экономических расследований по городу Алматы провели задержание во время передачи очередной взятки в размере 75 тысяч долларов США. Среди задержанных оказались:

Руслан Омаров – генеральный директор ТОО «Первое кредитное бюро»,

Акмади Сарбасов – руководитель АО «Центр развития трудовых ресурсов» и экс-первый вице-министр труда,

Даулет Аргандыков – бывший руководитель того же Центра и экс-вице-министр здравоохранения и соцразвития.

При проведении обысков по месту жительства подозреваемых были изъяты денежные средства в размере 370 тысяч долларов США и 4,5 миллиона тенге.

Суть уголовного дела: систематические взятки

Как уточнили в АФМ, следствие установило, что руководство ТОО «Первое кредитное бюро» систематически передавало незаконные денежные вознаграждения руководству АО «Центр развития трудовых ресурсов». Целью взяток было лоббирование интересов при оказании информационных услуг, которые необходимы для обработки запросов финансовых организаций.

Мера пресечения: арест на два месяца

30 июня 2025 года судом в отношении всех троих задержанных – Сарбасова, Омарова и Аргандыкова – была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Хронология дела

Напомним, информация о задержании бывших вице-министров и генерального директора «Первого кредитного бюро» стала известна 1 июля 2025 года.