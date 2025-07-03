18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.37
609.97
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.07.2025, 11:46

Новый глава КТЖ назначен в Казахстане

Новости Казахстана 0 438

В национальной компании «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) сменился председатель правления — им назначен Талгат Алдыбергенов. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе КТЖ, сообщает Lada.kz. 

Фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"
Фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Представление нового председателя

Талгата Алдыбергенова коллективу нацкомпании официально представил глава фонда «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов. До этого назначения Алдыбергенов занимал должность заместителя председателя правления КТЖ.

Биография Талгата Алдыбергенова

  • Возраст и образование:

    • Родился в Западно-Казахстанской области, 55 лет.

    • С отличием окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте».

    • Имеет степень магистра экономики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) с красным дипломом.

    • Кандидат экономических наук.

  • Опыт работы:

    • 1992–1998 гг. — на Западно-Казахстанской железной дороге: товарный кассир, приёмосдатчик груза и багажа, заместитель начальника станции, старший дорожный коммерческий ревизор.

    • 1998–2007 гг. — руководитель Актюбинского филиала ДГП «Центр фирменного транспортного обслуживания» РГП АО «Қазақстан Темір жолы», директор ДГП «Казтранссервис», директор департамента транспортной логистики ЗАО «Торговый дом „КазМунайГаз“».

    • 2008–2019 гг. — президент АО «Кедентранссервис», генеральный директор ТОО «АвтоГазАлматы», председатель правления ТОО Kazakhmys Maker.

    • С 2024 года — заместитель председателя правления АО «НК „Қазақстан темір жолы“».

Кто возглавлял КТЖ ранее

Прежний руководитель КТЖ Нурлан Сауранбаев покинул пост 30 июня, после чего был назначен министром транспорта Казахстана. Сауранбаев возглавлял национальную железнодорожную компанию около четырёх лет.

Причины смены в министерстве транспорта

Перед назначением Сауранбаева на пост министра транспорта должность занимал Марат Карабаев. Однако 8 июня указом Президента Казахстана он был освобождён от этой должности. Этому предшествовало резкое недовольство со стороны Главы государства.

На заседании Совета безопасности 14 мая Касым-Жомарт Токаев выразил серьёзную критику в адрес ситуации в транспортно-логистической сфере страны. Президент отметил следующие основные проблемы:

  • сложности с пропуском грузов на границе,

  • неудовлетворительное состояние ряда контрольно-пропускных пунктов,

  • задержки в реализации крупных инфраструктурных транзитных проектов,

  • системные сбои, сдерживающие модернизацию транспортной отрасли.

Именно эти проблемы, по словам Президента, стали причиной выговора и последующего освобождения Карабаева с поста министра транспорта.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…