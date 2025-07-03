Новый глава КТЖ назначен в Казахстане

В национальной компании «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) сменился председатель правления — им назначен Талгат Алдыбергенов. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе КТЖ, сообщает Lada.kz.

Фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Представление нового председателя

Талгата Алдыбергенова коллективу нацкомпании официально представил глава фонда «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов. До этого назначения Алдыбергенов занимал должность заместителя председателя правления КТЖ.

Биография Талгата Алдыбергенова

Возраст и образование: Родился в Западно-Казахстанской области, 55 лет. С отличием окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте». Имеет степень магистра экономики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) с красным дипломом. Кандидат экономических наук.

Опыт работы: 1992–1998 гг. — на Западно-Казахстанской железной дороге: товарный кассир, приёмосдатчик груза и багажа, заместитель начальника станции, старший дорожный коммерческий ревизор. 1998–2007 гг. — руководитель Актюбинского филиала ДГП «Центр фирменного транспортного обслуживания» РГП АО «Қазақстан Темір жолы», директор ДГП «Казтранссервис», директор департамента транспортной логистики ЗАО «Торговый дом „КазМунайГаз“». 2008–2019 гг. — президент АО «Кедентранссервис», генеральный директор ТОО «АвтоГазАлматы», председатель правления ТОО Kazakhmys Maker. С 2024 года — заместитель председателя правления АО «НК „Қазақстан темір жолы“».



Кто возглавлял КТЖ ранее

Прежний руководитель КТЖ Нурлан Сауранбаев покинул пост 30 июня, после чего был назначен министром транспорта Казахстана. Сауранбаев возглавлял национальную железнодорожную компанию около четырёх лет.

Причины смены в министерстве транспорта

Перед назначением Сауранбаева на пост министра транспорта должность занимал Марат Карабаев. Однако 8 июня указом Президента Казахстана он был освобождён от этой должности. Этому предшествовало резкое недовольство со стороны Главы государства.

На заседании Совета безопасности 14 мая Касым-Жомарт Токаев выразил серьёзную критику в адрес ситуации в транспортно-логистической сфере страны. Президент отметил следующие основные проблемы:

сложности с пропуском грузов на границе,

неудовлетворительное состояние ряда контрольно-пропускных пунктов,

задержки в реализации крупных инфраструктурных транзитных проектов,

системные сбои, сдерживающие модернизацию транспортной отрасли.

Именно эти проблемы, по словам Президента, стали причиной выговора и последующего освобождения Карабаева с поста министра транспорта.