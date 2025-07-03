Инфляция набирает обороты: тарифы на такси растут медленнее всех

В Казахстане рост цен стал обычным явлением – казахстанцы привыкли к тому, что ценники на продукты, услуги и товары первой необходимости обновляются с пугающей регулярностью. Однако, как показывает аналитика портала Ranking.kz, не все сферы дорожают одинаково быстро, сообщает Lada.kz.
Среди всех категорий платных услуг наименьшее увеличение цен в годовом выражении зафиксировано на услуги такси – всего 10%. Это один из самых низких показателей по сравнению с остальными направлениями. Для сравнения: годовая инфляция в Казахстане по итогам мая 2025 года составила 11,3% против 10,7% месяцем ранее.
Цены на продукты питания за год выросли на 9,6%. Это означает, что казахстанцам приходится тратить почти на 10% больше, чтобы собрать стандартную продуктовую корзину. Непродовольственные товары, необходимые для быта, также стали дороже – на 9%.
Аналитики отмечают, что именно платные услуги вносят наибольший вклад в общий рост цен. За год стоимость услуг выросла в среднем на 16%. При этом внутри этой группы разброс ценовых изменений значительный.
Среди транспортных услуг отмечены следующие показатели роста цен:
Такси – +9,4%
Автобусы – +11,1%
Авиабилеты – +10,5%
Билеты на поезда – +26,5%
Таким образом, такси выглядит не только удобным, но и сравнительно стабильным по цене видом транспорта.
Коммунальные платежи ощутимо выросли:
Холодная вода – +97,6%
Водоотведение – +25,1%
Центральное отопление – +19,2%
Газ – +15%
Горячая вода – +14,5%
Электроэнергия – +11,2%
Содержание жилья – +10,7%
Особенно заметно подорожала холодная вода, тариф на которую практически удвоился.
Среди услуг связи и досуга инфляция особенно ощутима:
Услуги связи в целом – +17,6%
Мобильная связь – +19,5%
Отправка посылок – +17,7%
Организация отдыха – +62,3%
Детские аттракционы – +18,2%
Рост в сфере досуга особенно тревожит, ведь досуг становится все менее доступным для казахстанцев.
Первичный прием у врача – +16,3%
Услуги медицинских лабораторий – +29,2%
Таким образом, здоровье обходится казахстанцам дороже с каждым годом.
Несмотря на общий рост, есть услуги, цены на которые изменились незначительно:
Страхование – +3,5%
Ритуальные услуги – +6%
Нотариальные услуги – +7%
Эти сферы остаются относительно стабильными в плане цен.
На фоне резкого роста цен во многих сферах услуги такси остаются относительно доступными: их удорожание оказалось ниже среднего уровня инфляции. Это позволяет казахстанцам продолжать пользоваться привычным сервисом без значительного увеличения расходов на транспорт.
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