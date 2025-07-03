Инфляция набирает обороты: тарифы на такси растут медленнее всех

В Казахстане рост цен стал обычным явлением – казахстанцы привыкли к тому, что ценники на продукты, услуги и товары первой необходимости обновляются с пугающей регулярностью. Однако, как показывает аналитика портала Ranking.kz , не все сферы дорожают одинаково быстро, сообщает Lada.kz.

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Такси: рост цен ниже инфляции

Среди всех категорий платных услуг наименьшее увеличение цен в годовом выражении зафиксировано на услуги такси – всего 10%. Это один из самых низких показателей по сравнению с остальными направлениями. Для сравнения: годовая инфляция в Казахстане по итогам мая 2025 года составила 11,3% против 10,7% месяцем ранее.

Продукты и непродовольственные товары: ощутимый рост

Цены на продукты питания за год выросли на 9,6%. Это означает, что казахстанцам приходится тратить почти на 10% больше, чтобы собрать стандартную продуктовую корзину. Непродовольственные товары, необходимые для быта, также стали дороже – на 9%.

Платные услуги: основной драйвер инфляции

Аналитики отмечают, что именно платные услуги вносят наибольший вклад в общий рост цен. За год стоимость услуг выросла в среднем на 16%. При этом внутри этой группы разброс ценовых изменений значительный.

Транспорт: разница в удорожании

Среди транспортных услуг отмечены следующие показатели роста цен:

Такси – +9,4%

Автобусы – +11,1%

Авиабилеты – +10,5%

Билеты на поезда – +26,5%

Таким образом, такси выглядит не только удобным, но и сравнительно стабильным по цене видом транспорта.

Коммунальные услуги: лидер подорожания — холодная вода

Коммунальные платежи ощутимо выросли:

Холодная вода – +97,6%

Водоотведение – +25,1%

Центральное отопление – +19,2%

Газ – +15%

Горячая вода – +14,5%

Электроэнергия – +11,2%

Содержание жилья – +10,7%

Особенно заметно подорожала холодная вода, тариф на которую практически удвоился.

Связь и досуг: дорогая мобильная связь и отдых

Среди услуг связи и досуга инфляция особенно ощутима:

Услуги связи в целом – +17,6%

Мобильная связь – +19,5%

Отправка посылок – +17,7%

Организация отдыха – +62,3%

Детские аттракционы – +18,2%

Рост в сфере досуга особенно тревожит, ведь досуг становится все менее доступным для казахстанцев.

Здравоохранение: подорожание визитов к врачам и анализов

Первичный прием у врача – +16,3%

Услуги медицинских лабораторий – +29,2%

Таким образом, здоровье обходится казахстанцам дороже с каждым годом.

Стабильные сферы: минимальный рост цен

Несмотря на общий рост, есть услуги, цены на которые изменились незначительно:

Страхование – +3,5%

Ритуальные услуги – +6%

Нотариальные услуги – +7%

Эти сферы остаются относительно стабильными в плане цен.

Вывод: такси — удобство без сильного удорожания

На фоне резкого роста цен во многих сферах услуги такси остаются относительно доступными: их удорожание оказалось ниже среднего уровня инфляции. Это позволяет казахстанцам продолжать пользоваться привычным сервисом без значительного увеличения расходов на транспорт.