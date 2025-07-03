Госзаказы по новым правилам: казахстанским компаниям сделали выгодные условия - аванс до 50%

С 12 июля 2025 года в Казахстане начнут действовать обновленные правила государственных закупок. Министерство финансов ввело изменения для поддержки отечественных производителей и повышения их конкурентоспособности на тендерах, сообщает Lada.kz со ссылкой на gos24.kz.

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Отныне казахстанским компаниям будут предоставляться авансы до 50%, ускоренная оплата и ряд других льгот, которые позволят им эффективнее конкурировать за государственные заказы.

Упрощение процедур: без бюрократии

Все изменения уже интегрированы в систему госзакупок. Бизнесу не придется дополнительно собирать документы или подтверждать новые условия – нововведения действуют автоматически.

Ключевые преимущества для казахстанских производителей

3% условная скидка для отечественного товара

Если товар совпадает по коду с тем, что указан в индустриальном сертификате поставщика, система автоматически присваивает ему 3% условной скидки. Это дает возможность выиграть тендер даже при равной цене с конкурентом.

Увеличенный срок поставки – до 60 дней

Согласно новым правилам, на выполнение обязательств по поставке казахстанские компании теперь получат до 60 календарных дней вместо прежних 15. Это особенно важно для малых и средних производств, которым требуется больше времени на изготовление и доставку продукции.

Ускоренная оплата – деньги за 10 дней

Если компания зарегистрирована в официальном реестре казахстанских производителей, средства будут перечислены в течение десяти рабочих дней после выполнения условий договора. Ранее на это могло уходить до месяца.

Аванс в 50% от суммы контракта

Заказчики обязаны перечислить 50% от суммы договора в течение 10 дней после его подписания. Благодаря этому бизнес сможет быстрее получить оборотные средства и начать работу без затяжных ожиданий финансирования.

Запрет на подмену товаров

Выигравшие тендер отечественные производители не смогут поставить продукцию иностранного происхождения. Это новшество призвано исключить мошенничество при исполнении контрактов и защитить интересы казахстанского рынка.

Как воспользоваться льготами

Для получения всех преимуществ компания должна быть включена в официальный реестр отечественных производителей. Только после этого она сможет рассчитывать на скидки, авансирование и ускоренную оплату.

Экспертное мнение: поддержка бизнеса в действии

По мнению аналитиков, новые правила помогут отечественным предприятиям не только активнее участвовать в государственных тендерах, но и увереннее выполнять контракты, развивая собственное производство и укрепляя экономику страны.