Когда машина бессильна: семья из Орска пересекла границу пешком с чемоданами в руках

В конце июня семья из Орска была вынуждена пересекать границу с Казахстаном пешком. По словам Елены Лучиной, жительницы Орска, решение оставить автомобиль и пройти контроль на своих двоих оказалось самым быстрым способом выбраться из затора, который сковал десятки машин, сообщает Lada.kz со ссылкой на ural56.ru.

При пересечении границы. Источник: Личные архивы семьи

«Очередь тянулась на километры»

По словам Елены, их подвезли на автомобиле к пункту контроля. Там они быстро прошли проверку как пешеходы, в то время как машины стояли в километровых очередях.

«Мы быстро прошли, хотя машин было очень много. Нас проверили, и мы отправились пешком через нейтральную зону», — рассказала Елена.

Она отметила, что вся дорога через нейтральную территорию заняла несколько километров, по обе стороны которой стояли автомобили, практически не двигаясь. За все время пешего пути семья насчитала всего три машины, которые проехали в сторону Казахстана.

Самым тяжелым оказалось тащить багаж

Елена подчеркнула, что самым сложным во всей поездке стало не пересечение границы, а перенос тяжелых чемоданов и сумок:

«Самым трудным было тащить с собой вещи через всю нейтральную зону, но мы не пожалели о своем решении. После прохождения контроля нас забрало такси», — пояснила женщина.

Видео показывает ситуацию на нейтральной полосе

В распоряжении редакции оказалось видео, снятое семьей на нейтральной полосе между границами. На кадрах видно: люди идут вдоль вереницы практически неподвижных машин, многие с багажом на руках или в тележках.

МЧС Казахстана объяснило причины пробок

По данным МЧС Казахстана, основной причиной огромных заторов стало введение новой процедуры регистрации безвизового въезда для иностранных граждан на территории России. Именно это, по словам ведомства, вызвало замедление оформления и многокилометровые очереди, особенно со стороны въезжающих из Казахстана.

Очереди у Сагарчина начали спадать

Согласно информации автомобилистов, на момент 2 июля обстановка в районе пункта пропуска Сагарчин заметно улучшилась. Хотя сохраняется длинная очередь из грузовых автомобилей, движение легкового транспорта стало спокойнее и быстрее, чем в конце июня.