Жестокая расправа: казахстанец до смерти избил жену

В селе Баласаз Жетысуской области произошла трагедия: мужчина до смерти избил свою супругу, сообщает Lada.kz со ссылкой на в Telegram-канале kriminal_kazakhstan. По данным источника, инцидент случился в ночь на 22 июня.

Фото: life.ru

Сначала к родителям, потом в больницу

Как рассказали родственники погибшей женщины, после жестокого избиения муж сам отвез жену к ее родителям. Позже он доставил пострадавшую в районную больницу, но из-за ремонта учреждения женщину перенаправили в Талдыкорган. К сожалению, врачи лишь констатировали смерть.

Родственники требуют справедливости

Близкие женщины утверждают, что тело забрали из морга без проведения судебно-медицинской экспертизы, несмотря на множественные травмы, которые были видны невооруженным глазом. У погибшей осталась несовершеннолетняя дочь. Родственники настаивают на тщательном расследовании и справедливом наказании для виновного.

Подозреваемый задержан

В пресс-службе полиции подтвердили факт произошедшего: