Жестокая расправа: казахстанец до смерти избил жену

В селе Баласаз Жетысуской области произошла трагедия: мужчина до смерти избил свою супругу, сообщает Lada.kz со ссылкой на в Telegram-канале kriminal_kazakhstan. По данным источника, инцидент случился в ночь на 22 июня.
Как рассказали родственники погибшей женщины, после жестокого избиения муж сам отвез жену к ее родителям. Позже он доставил пострадавшую в районную больницу, но из-за ремонта учреждения женщину перенаправили в Талдыкорган. К сожалению, врачи лишь констатировали смерть.
Близкие женщины утверждают, что тело забрали из морга без проведения судебно-медицинской экспертизы, несмотря на множественные травмы, которые были видны невооруженным глазом. У погибшей осталась несовершеннолетняя дочь. Родственники настаивают на тщательном расследовании и справедливом наказании для виновного.
В пресс-службе полиции подтвердили факт произошедшего:
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование. В интересах следствия иная информация не разглашается», — сообщили в ведомстве.
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