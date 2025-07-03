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03.07.2025, 14:27

Почему номер 1414 не гарантирует безопасность казахстанцам

Новости Казахстана 0 1 138

Жители страны вновь оказались в зоне риска: в Жамбылской области зафиксированы случаи телефонного мошенничества с использованием имени «Казпочты», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

Как действует схема обмана

По информации полиции, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками «Казпочты», и сообщают о якобы поступившей посылке. Чтобы «подтвердить доставку», они просят продиктовать домашний адрес и присылают SMS с короткого номера 1414. Мошенники требуют назвать полученный код, утверждая, что это нужно для подтверждения получения отправления.

На самом деле этот код является подтверждением банковской операции или входа в личный кабинет. Получив его, преступники могут завладеть аккаунтами жертв и похитить деньги, совершая несанкционированные переводы.

Номер 1414 не гарантирует безопасность

Отправка SMS с номера 1414 вводит людей в заблуждение, ведь этот номер ассоциируется у казахстанцев с официальными государственными сервисами. Однако мошенники используют его, чтобы создать иллюзию легитимности и снизить бдительность граждан.

Рекомендации полиции: как не стать жертвой

В Департаменте полиции Жамбылской области призвали казахстанцев быть максимально осторожными и соблюдать следующие меры безопасности:

  • Никогда не сообщайте посторонним данные банковских карт и SMS-коды — даже если звонящий представляется сотрудником известной компании или госоргана.

  • Не переходите по подозрительным ссылкам, которые приходят в сообщениях.

  • Проверяйте информацию о посылках только через официальные источники: мобильное приложение «Казпочты», сайт www.kazpost.kz или по телефону горячей линии 1499.

Главное — сохраняйте бдительность

Полиция напоминает: не доверяйте звонкам и сообщениям от незнакомцев, особенно если у вас требуют коды подтверждения или другую личную информацию. В случае сомнений обращайтесь за консультацией в официальные службы.

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