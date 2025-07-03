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03.07.2025, 15:01

Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знать

Новости Казахстана 0 10 608

В Казахстане планируются серьезные изменения в системе регистрации по месту жительства. МВД предлагает отменить действующее правило, по которому дети до 14 лет не подлежат обязательной регистрации. Новый проект приказа уже вынесен на общественное обсуждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

© Sputnik / Болат Шайхинов
© Sputnik / Болат Шайхинов

Отсутствие учета мешает видеть реальную демографию

Согласно пояснительной записке, с 2020 года Бюро национальной статистики не располагает актуальной адресной информацией о детях младше 14 лет. Это серьезно затрудняет формирование полной картины демографической ситуации в стране. После вступления новых правил в силу данные о месте жительства будут вноситься сразу после рождения ребенка.

Какие документы потребуются для регистрации

Для постановки на регистрационный учет потребуется один из документов, удостоверяющих личность ребенка, например, свидетельство о рождении. В проекте также прописано, что регистрация будет обязательной для детей в возрасте до 16 лет.

Документирование через «Правительство для граждан»

Важной частью проекта является расширение полномочий работников госкорпорации «Правительство для граждан». Им предоставят право выдавать удостоверения личности и паспорта. Эта практика уже была протестирована в пилотном режиме и, по данным МВД, показала эффективность: очереди в миграционных отделах сократились, а нагрузка на сотрудников снизилась.

Сотрудники корпорации получат статус госслужащих

Работников «Правительства для граждан» приравняют к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. Это позволит им активнее участвовать в процессе оформления документов и обслуживания населения.

МВД: Изменения направлены на удобство граждан

В МВД подчеркивают, что предлагаемые изменения не создадут никаких негативных последствий для граждан. Напротив, они направлены на упрощение получения государственных услуг и повышение качества учета населения.

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